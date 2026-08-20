भाजपा स्कूलों की स्थिति को लेकर सात साल पुराना वीडियो कर रही सर्कुलेट: हरजोत बैंस

चंडीगढ़, 20 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब के सरकारी स्कूलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भ्रामक प्रचार का पर्दाफाश करते हुए शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने गुरुवार को भाजपा नेताओं पर सात साल पुराने वीडियो को पंजाब की छवि खराब करने और जनता को गुमराह करने के लिए मौजूदा स्थिति के रूप में प्रसारित करने का आरोप लगाया।

मंत्री ने कहा कि उन्होंने वीडियो में दिखाए गए फतेहगढ़ साहिब स्थित जल्ला सरकारी स्कूल का व्यक्तिगत दौरा किया और पाया कि जमीनी हकीकत पूरी तरह बदल चुकी है। स्कूल में अब स्मार्ट इंटरैक्टिव पैनल, चालू शौचालय, सैनिटरी पैड भस्मक, स्वच्छ पेयजल और वाई-फाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में अपने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बैंस ने बताया कि पंजाब पीजीआई (प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक) 2.0 और कक्षा में सीखने के परिणामों में देश में शीर्ष पर है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों के 882 छात्रों ने यूजी-नीट 2026 परीक्षा पास की है, और यहां तक ​​कि पंजाब में 23वें स्थान पर रहे पटियाला ने भी केंद्र के नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) के सर्वेक्षण में भाजपा शासित हरियाणा के शीर्ष स्थान पर रहे गुरुग्राम से बेहतर अंक प्राप्त किए हैं।

बैंस ने मीडिया को बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी द्वारा इंटरनेट पर साझा किया गया और बाद में सांसद हरभजन सिंह द्वारा पुनः पोस्ट किया गया एक वीडियो उनके संज्ञान में आने के बाद, उन्होंने केवल आधिकारिक रिपोर्टों पर भरोसा करने के बजाय जमीनी स्तर पर दावों की पुष्टि करने का निर्णय लिया।

तथ्यों के आधार पर आलोचना का जवाब देते हुए बैंस ने कहा कि पंजाब के शिक्षा प्रदर्शन का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किए गए स्वतंत्र आकलन के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस वर्ष मई में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट में कक्षा में सीखने के परिणामों के मामले में पंजाब को प्रथम स्थान दिया गया है।

उन्होंने आगे 'परख' राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब देश का नंबर एक राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय के परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने भी स्कूल के बुनियादी ढांचे और सीखने के परिणामों के क्षेत्र में पंजाब के कार्यों की बार-बार सराहना की है।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक आलोचना सार्वजनिक जीवन का हिस्सा है, लेकिन पंजाब और उसके स्कूलों को बदनाम करने के जानबूझकर किए गए प्रयासों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुद्दा हरजोत बैंस नहीं है। आप मेरी जितनी चाहें उतनी आलोचना कर सकते हैं। मुद्दा पंजाब है। हम पंजाब को बदनाम करने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब 'उड़ता पंजाब' की कहानी से 'पर्दा पंजाब' की ओर बढ़ चुका है, और बताया कि सरकारी स्कूलों के 882 छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में यूजी-नीट 2026 को सफलतापूर्वक पास किया है।

उन्होंने कहा कि पंजाब 'उड़ता पंजाब' से 'पर्दा पंजाब' की ओर बढ़ चुका है। आज सरकारी स्कूलों के 882 छात्रों ने यूजी-नीट 2026 को सफलतापूर्वक पास किया है। शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब के प्रदर्शन को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है।

--आईएएनएस

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