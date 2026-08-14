सुखबीर बादल का हालचाल जानने पर हरसिमरत कौर ने पीएम मोदी का व्यक्त किया आभार, कहा-आपके नेक व्यवहार से प्रभावित हूं

चंडीगढ़, 14 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर शुक्रवार को हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनका हालचाल जाना था। सुखबीर सिंह की पत्नी हरसिमरत कौर बादल ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है।

हरसिमरत कौर ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "प्रधानमंत्री जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने सरदार सुखबीर सिंह बादल जी की सेहत के बारे में जानने के लिए व्यक्तिगत रूप से फोन किया और महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक गुरुद्वारा साहिब के अंदर उन पर हुए कायराना हमले के बाद उनके जल्द ठीक होने की कामना की।

इस मुश्किल समय में आपकी चिंता, समर्थन और शुभकामनाएं हम सभी परिवार वालों, हमारी पार्टी और पंजाब के लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। आपके इस नेक व्यवहार से मैं बहुत प्रभावित हूं। मैं इस बात के लिए भी आपकी आभारी हूं कि आपने इस घटना का तुरंत संज्ञान लिया और केंद्रीय जांच एजेंसियों को जांच में महाराष्ट्र पुलिस के साथ तालमेल बिठाने के निर्देश दिए।

एक और सोशल मीडिया पोस्ट में हरसिमरत कौर बादल ने गृह मंत्री अमित शाह का अभार व्यक्त किया। 'एक्स' पर उन्होंने लिखा, "महाराष्ट्र के एक गुरुद्वारे में सुखबीर सिंह बादल जी पर हुए हमले के बाद, उनका हाल-चाल जानने के लिए संपर्क करने पर मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का तहेदिल से शुक्रिया अदा करती हूं।"

उन्होंने लिखा, "इस मुश्किल समय में आपकी व्यक्तिगत चिंता और दिलासा देने वाली बातों के लिए मैं आपका आभारी हूं। इस दुखद घटना की प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के आपके संकल्प के लिए धन्यवाद। यह घटना महान सिख धर्म के मूल सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है।"

महाराष्ट्र के नांदेड़ में माता साहेब गुरुद्वारा के पास गुरुवार को उन पर हमला किया गया था। एक निहंग हमलावर ने कृपाण से उन पर वार कर दिया था।

--आईएएनएस

एसडी/वीसी