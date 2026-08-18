पुणे में 27,000 रुपए की चोरी की विदेशी शराब के साथ दो लोग पकड़े गए

पुणे, 18 अगस्त (आईएएनएस)। पुणे के कल्याणी नगर में एक दुकान से मंगलवार को चोरी की शराब मिलने के बाद पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा।

आरोपी के पास से 27,200 रुपए कीमत की विदेशी शराब की छह बोतलें बरामद की गईं।

अधिकारियों के अनुसार, युवकों को कल्याणी नगर में जीएसटी ऑफिस के पास येरवडा पुलिस स्टेशन की एक टीम ने पकड़ा।

जांचकर्ताओं ने बताया कि आरोपियों की पहचान रोहन राम कांबले (28) और अमित महादेव सीतापुरे (27) के तौर पर हुई है।

उन्होंने यह भी बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को इलाके में गश्त के दौरान पुलिसकर्मी संदीप जयभाय को सूचना मिली कि दो संदिग्ध युवक जीएसटी ऑफिस के पास खड़े हैं और उनके पास चोरी का सामान हो सकता है।

इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को रोका। पूछताछ के दौरान वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। अधिकारियों ने बताया कि उनके पास मौजूद बैग की तलाशी लेने पर पुलिस को विदेशी शराब की छह बोतलें मिलीं।

पुलिस दोनों व्यक्तियों को पूछताछ के लिए येरवडा पुलिस स्टेशन ले गई, जहां अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों ने कबूल किया कि शराब की बोतलें कल्याणी नगर की 'टोनिक आउटलेट' दुकान से चुराई गई थीं।

पुलिस के अनुसार, बरामद शराब येरवडा पुलिस स्टेशन में दर्ज चोरी के एक मामले से जुड़ी है।

अधिकारियों ने बताया कि सब-इंस्पेक्टर किशोर बेराड मामले की जांच कर रहे हैं ताकि गिरोह का पता लगाया जा सके और यह देखा जा सके कि क्या दोनों आरोपी पहले भी ऐसी घटनाओं में शामिल रहे हैं।

जांचकर्ताओं ने बताया कि मामले के संबंध में जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

--आईएएनएस

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