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भारत समाचार

पैगंबर मुहम्मद का जीवन प्यार और भाईचारे की एक प्रेरणादायक कहानी है: आंध्र प्रदेश के गवर्नर

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पैगंबर

अमरावती, 26 अगस्त (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस. अब्दुल नजीर ने बुधवार को कहा कि पैगंबर मुहम्मद का जीवन मानवता के लिए प्यार, भाईचारे और नेक गुणों की एक प्रेरणादायक कहानी रहा है।

गवर्नर नजीर और मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को 'मिलाद-उन-नबी' के मौके पर मुसलमानों को बधाई दी।

गवर्नर ने अपने संदेश में कहा कि मैं पैगंबर मुहम्मद के जन्मदिन की याद में मनाए जाने वाले मिलाद-उन-नबी के शुभ अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुस्लिम भाइयों को हार्दिक बधाई देता हूं। पैगंबर का जीवन मानवता के लिए प्यार, भाईचारे और नेक गुणों की एक प्रेरणादायक कहानी रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि पैगंबर का मकसद तब पूरा होता है जब हम अपने देशवासियों की सेवा आस्था, भरोसे, देखभाल और दया के साथ करते हैं। यह दिन हमें पवित्र पैगंबर की दयालुता, करुणा और शिक्षाओं की याद दिलाता है। ‘मिलाद-उन-नबी’ का यह शुभ दिन हम सभी के बीच शांति और सद्भावना लाए।"

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी मिलाद-उन-नबी पर मुसलमानों को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पैगंबर मुहम्मद एक नेक इंसान थे, जिन्होंने पूरी मानवता की भलाई और शांति स्थापित करने के लिए काम किया। मैं अपने उन मुस्लिम भाइयों को 'मिलाद-उन-नबी' की बधाई देता हूं जो पैगंबर का जन्मदिन बहुत श्रद्धा और सम्मान के साथ मना रहे हैं। पैगंबर ने अपना जीवन एक शांतिपूर्ण समाज बनाने और साथी इंसानों के प्रति प्यार और करुणा दिखाने के लिए समर्पित कर दिया था।

उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी मुसलमानों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “ईद-ए-मिलाद के मुबारक अवसर पर, सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों के जीवन में शांति, खुशी और समृद्धि आए। इस शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ईद-ए-मिलाद मुबारक!”

मानव संसाधन विकास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने भी मुसलमानों को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि पैगंबर मुहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले मिलाद-उन-नबी के अवसर पर, मैं अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। आइए हम पैगंबर द्वारा दिखाए गए करुणा, विनम्रता और मानवता की सेवा के मार्ग पर चलें।”

पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपने संदेश में कहा कि मानवता के लिए पैगंबर मुहम्मद का संदेश है कि दिलों में प्रेम व्याप्त हो, संकट में फंसे लोगों की करुणा से सहायता करें, और क्षमा, धैर्य और भाईचारे के साथ एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करें, जो सदा अनुकरणीय है।

--आईएएनएस

एमएस/