स्वतंत्रता दिवस : प्रधानमंत्री ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और इस बात पर जोर दिया कि देश हमेशा उनके विचारों और कार्यों से प्रेरणा लेता रहेगा।

प्रधानमंत्री ने हर भारतीय की तरक्की के लिए काम करने और देश को प्रगतिशील व समृद्ध बनाने के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा, "आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। हम हमेशा उनके विचारों और कार्यों से प्रेरणा लेते रहेंगे। हम हर भारतीय की तरक्की के लिए और अपने देश को प्रगतिशील व समृद्ध बनाने के लिए काम करते रहेंगे।"

प्रधानमंत्री ने एक अन्य एक्स पोस्ट में कहा, "तिरंगा 140 करोड़ भारतीयों के गर्व के साथ लहराता है! इसमें अनगिनत बलिदानों की भावना और भारत के असीम भविष्य का वादा समाहित है। तिरंगा हमें हमेशा 'विकसित भारत' के हमारे साझा विज़न को साकार करने के लिए प्रेरित करता रहे।"

बता दें कि पहली बार लाल किले पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया। प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण के बाद लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं की।

इसके पहले शनिवार की सुबह प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, "स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को कृतज्ञतापूर्वक याद करते हैं जिनके साहस, बलिदान और अटूट प्रतिबद्धता ने औपनिवेशिक शासन का अंत सुनिश्चित किया। उनके सपने हमें प्रेरित करते रहेंगे क्योंकि हम एक विकसित भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।"

पीएम मोदी ने आगे कहा, "140 करोड़ भारतीयों द्वारा संचालित, हमारा देश विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आने वाले समय में यह यात्रा और भी तेज गति से आगे बढ़ती रहे। यह राष्ट्रीय पर्व हमें देशों के वीर योद्धाओं के अद्भुत साहस, कठिन संघर्ष और पर्यटकों के प्रति अतुलनीय दानों का स्मरण कराता है। आइए, उनके आदर्शों को अपनाकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करें।"

--आईएएनएस

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