रक्षाबंधन को लेकर प्रयागराज के बाजारों में बढ़ी रौनक, राखी खरीदारी के साथ मेंहदी लगवाने का उत्साह

प्रयागराज, 26 अगस्त (आईएएनएस)। भाई-बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही प्रयागराज के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। शहर के विभिन्न बाजारों में रंगबिरंगी और अलग-अलग डिजाइनों की राखियों की दुकानें सज गई हैं, जो ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं। बाजारों में महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही राखी की दुकानों में महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है।

महिलाओं का कहना है कि इस त्योहार का हम बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और इस बार बाजार में बड़ी कलात्मक राखियां मिल रही हैं। खास बात यह है कि इस बार राखियों पर महंगाई का असर भी नहीं दिख रहा है, जिससे खरीदारी और भी आसान हो गई है।

राखी खरीदने के साथ-साथ मेंहदी लगवाने वाली महिलाओं की भी बाजारों में खासी भीड़ देखी जा रही है। महिलाओं का कहना है कि राखी की खरीदारी के साथ-साथ मेंहदी लगवाना भी त्योहार का अहम हिस्सा है।

आईएएनएस से बात करते हुए मनीषा ने कहा, "हमारे यहां हमेशा राखी पर मेंहदी लगाते हैं। तो हम मेंहदी लगवाने आए हुए हैं। सारी बहनें मेंहदी लगवाती हैं और भाइयों को राखी बांधती हैं। इस बार हम रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाएंगे। मैं बहुत उत्साहित हूं। शादी के बाद मैं पहली बार मायके आई हूं।"

पलक श्रीवास्तव ने कहा, "हम लोग राखियां खरीद चुके हैं और हाथों में मेंहदी लगाई हुई है। मिठाइयों की भी खरीदारी गुरुवार से शुरू हो जाएगी। मायके जाने में अलग उत्साह मिलता है।"

दिव्या ने बताया, "रक्षाबंधन भाई-बहन का त्योहार होता है। हम लोग काफी पहले से तैयारी में लग जाते हैं। इस बार भगवान की राखियां ज्यादा देखने को मिल रही हैं। बहुत सारी अच्छी राखियां आई हुई हैं। महंगाई का कोई असर नहीं दिख रहा है।"

सरिता ने कहा, "रक्षाबंधन को लेकर बहुत उत्साह है, यह भाई-बहन के प्यार का त्योहार है। इस बार भी हर साल की तरह अच्छे से त्योहार मनाएंगे। इस बार बाजार में रुद्राक्ष की राखियां हैं, जो काफी अच्छी लग रही हैं।"

प्रयागराज में रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में जबरदस्त उत्साह है। बहनें अपने भाइयों के लिए सुंदर से सुंदर राखी ढूंढ रही हैं तो भाई भी अपनी बहनों के लिए उपहारों की तलाश में जुटे हैं।

--आईएएनएस

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