पीएम मोदी और विदेश नीति पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर भड़की भाजपा, कहा-देश की छवि धूमिल कर रहे नेता विपक्ष

नई दिल्ली/मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश नीति को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस पर भाजपा नेताओं समेत अन्य की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।

वीएचपी के नेता विनोद बंसल ने आईएएनएस से कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का स्तर इतना गिर जाएगा कि वह अपना वर्तमान, भूत और भविष्य सब भूल जाएगी, इसकी कल्पना इस देश को नहीं थी। जिस व्यक्ति ने अपना धर्म, संस्कृति, इतिहास सब कुछ त्याग दिया और इस तरह की स्तरहीन बयानबाजी पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को लेकर इस तरह की बयानबाजी करना शर्मनाक है। यह देश की राजनीति का निम्नतम स्तर है। संसद में वह बोलते नहीं और बाहर वह असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्हें यह जरूर सोचना चाहिए कि वे कर क्या रहे हैं, क्या यह भारतीय संस्कृति है? उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए।

महाराष्ट्र के भाजपा एमएलसी श्रीकांत भारतीय ने कहा कि राहुल गांधी को पूरा देश देख रहा है। 2014 के बाद से देश में कितनी अंतरराष्ट्रीय समस्याएं आई हैं? इनमें कोरोना वायरस, ट्रंप के टैरिफ आदि मामलों के बीच भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। कई चीजों का बड़े पैमाने पर निर्यात हो रहा है। इसे समझने के लिए अक्ल चाहिए होती है। सभी का कहना है कि मोदी सरकार की विदेश नीति के कारण ही देश आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस की दिक्कत यही है कि देश आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। जिस तरह की हरकत राहुल गांधी ने संदीप दीक्षित के साथ की है, वह सिर्फ पीएम मोदी का अपमान नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की महिलाओं का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश का अपमान दुनिया के सामने किया है। राहुल गांधी और कांग्रेस को भी इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि पीएम मोदी अकेले ऐसे नेता हैं, जिन्हें विश्व के कई देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। पीएम मोदी ने इसे लेकर कहा कि यह उनका सम्मान नहीं बल्कि देशवासियों का सम्मान है। राहुल गांधी को यह सब रास नहीं आ रहा है। वह एक स्टैंडअप कॉमेडियन की तरह बोल रहे हैं। वह या तो विदेश नीति समझते नहीं हैं और अगर समझते हैं तो उसे दिखाना नहीं चाहते। वह एक कॉमेडियन और जोकर की तरह विदेश नीति का उपहास उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की हरकत देश की छवि को धूमिल करने वाली रही है। वह पाकिस्तान और चीन के समर्थन में तथा देश से बाहर जाकर देशविरोधी बातें करते हैं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कौन हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। जोकर कौन है और कॉमेडी कौन करता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। संघ क्या है, यह पता करने के लिए उन्हें शाखा में जाना पड़ेगा और भाजपा को जानने के लिए उन्हें अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित करना होगा। तब उन्हें पता चलेगा कि संघ और भाजपा में कौन लोग हैं और क्या काम कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम