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भारत समाचार

पीएम मोदी हर क्षेत्र में युवाओं को अवसर दे रहे हैं : प्रेमचंद बैरवा

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Prem

जयपुर, 26 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बुधवार को आईएएनएस से बातचीत में कई पहलुओं पर अपने विचार रखे। उन्होंने युवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर क्षेत्र में युवाओं को अवसर दे रहे हैं। हमारे देश के युवा योग्य हैं। हमारी कोशिश यही है कि विकसित भारत 2047 को साकार करने की दिशा में युवाओं का सहयोग प्राप्त हो।

उन्होंने बताया कि हमने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसे जमीन पर उतारने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। भाजपा सर्वक्षेत्र और राष्ट्रहित को लेकर काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा तैयार रहते हैं कि युवाओं को पर्याप्त अवसर मिले। ऐसी स्थिति में जहां कहीं भी युवाओं को मदद की जरूरत है, उसकी पूर्ति की जाएगी।

उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर अपना पक्ष रखा। उनके मुताबिक, कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया की उपज है। वो संवाद कर सकते हैं। उनके जो भी मुद्दे हैं, उन्हें वो सामने रख सकते हैं। लेकिन, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि भाजपा एक लोगों की पार्टी है, जो जनता के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करती है। हमारे लिए जनता का हित सर्वोपरि है।

राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने भी कांग्रेस को घेरा। उनके मुताबिक, कांग्रेस निकाय चुनाव में आम जनता को रिझाने के लिए कई तरह के लोक लुभावने वादें कर रही हैं। लेकिन, इससे इन्हें धरातल पर कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, जबकि इसके विपरीत भाजपा लगातार हर क्षेत्र में विकास के कार्य कर रही है। 2014 से प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश में जिस भी राज्य में भाजपा की सरकार है, उनमें आप सीएम की उम्र देख लीजिए। आप जिला मंडल और मंडल प्रमुख की उम्र देख लीजिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम लोगों ने युवाओं से जुड़ा फैसला लिया है।

उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफार्म से जुड़े फैसले पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है। कोर्ट के फैसले पर किसी भी प्रकार की अनुचित टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट का कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों के निर्धारित नियमों को माना जाएगा, क्योंकि ड्रेस कोड विद्यार्थियों के बीच एकता का परिचायक है। हम अपने धर्म विशेष को आधार बनाकर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करेंगे, तो यह उचित नहीं है।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम