पीएम मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा चुने जाने पर दी बधाई

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी और कहा कि भारत जाम्बिया के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को बेहद महत्व देता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को जाम्बिया का राष्ट्रपति दोबारा चुने जाने पर हार्दिक बधाई। भारत जाम्बिया के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को बहुत महत्व देता है और उनके नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करता हूं।”

जाम्बिया के निर्वाचन आयोग (ईसीजेड) ने मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव के आधिकारिक नतीजों की घोषणा करते हुए हिचिलेमा को विजेता घोषित किया। आयोग की अध्यक्ष म्वांगाला ज़ालौमिस ने राजधानी लुसाका स्थित राष्ट्रीय चुनाव परिणाम केंद्र में नतीजों का ऐलान किया।

आयोग के अनुसार, सत्तारूढ़ यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट (यूपीएनडी) के उम्मीदवार हिचिलेमा को 29 लाख से अधिक वैध वोट मिले, जो कुल मतों के 50 प्रतिशत से अधिक हैं। इसके साथ ही उन्होंने संविधान के तहत बिना रनऑफ चुनाव के सीधे जीत के लिए जरूरी बहुमत हासिल कर लिया। हालांकि, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम उस समय बाकी थे, लेकिन निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि इससे चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

मतगणना के दौरान कुछ मतदान केंद्रों पर हिंसा और मतपत्र चोरी की घटनाओं के कारण शुक्रवार को गिनती अस्थायी रूप से रोक दी गई थी। सुरक्षा स्थिति सामान्य होने के बाद मतगणना फिर शुरू की गई।

हाकाइंडे हिचिलेमा पहली बार अगस्त 2021 में राष्ट्रपति बने थे, जब उन्होंने आम चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की थी।

भारत और जाम्बिया के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, जाम्बिया की स्वतंत्रता के तुरंत बाद वर्ष 1964 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। पिछले छह दशकों में भारत जाम्बिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार और मित्र के रूप में उभरा है और दोनों देशों के संबंध आपसी सम्मान तथा पारस्परिक लाभ की साझेदारी पर आधारित हैं।

--आईएएनएस

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