बिहार: पटना में लूट की कोशिश में आभूषण दुकान मालिक को गोली लगी

पटना, 15 अगस्त (आईएएनएस)। शुक्रवार रात पटना के कंकरबाग थाना क्षेत्र के एक पॉश इलाके में कथित लूट की कोशिश का विरोध करते हुए एक आभूषण दुकान मालिक को गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

आंचल अलंकार ज्वैलर्स के मालिक दीपक कुमार को पेट में गोली लगी है और उनका एक निजी अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

एसडीपीओ सदर-1 मनोज कुमार के अनुसार, यह घटना रात करीब 10 बजे हुई। पुलिस ने मौके से एक पिस्तौल बरामद की है और आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दीपक कुमार आभूषण की दुकान के अंदर बैठे थे, सामने का शटर आंशिक रूप से बंद था जबकि पीछे का दरवाजा खुला था। एक हथियारबंद व्यक्ति ने कथित तौर पर पीछे के दरवाजे से दुकान में घुसने की कोशिश की।

दीपक की पत्नी ने घुसपैठियों को देख लिया और उसका सामना किया। इसके बाद दीपक ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर लूट की कोशिश का विरोध किया। इसके बाद हुई हाथापाई में आरोपी ने कथित तौर पर गोली चला दी, जो दीपक के पेट में लगी। दीपक मौके पर ही गिर पड़ा, जबकि हमलावर पिस्तौल वहीं छोड़कर भाग गया।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दीपक को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस टीमें आरोपियों की पहचान करने और घटनाक्रम का पुनर्निर्माण करने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही हैं। फरार संदिग्ध को पकड़ने के लिए संभावित स्थानों पर छापेमारी भी की जा रही है।

घटनास्थल से बरामद हथियार और सीसीटीवी फुटेज चल रही जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

पटना पुलिस ने कंकरबाग पुलिस स्टेशन में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ लूट और हत्या के प्रयास की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है।

इस घटना ने स्थानीय व्यापारियों, विशेषकर आभूषण दुकान मालिकों के बीच अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है। आभूषण की दुकान के अंदर हमला होने से व्यापारियों में अपनी दुकानों की सुरक्षा को लेकर डर बढ़ गया है।

--आईएएनएस

एमएस/