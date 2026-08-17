पटना में तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, चार घायल

पटना, 17 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के 90-फीट बाईपास के पास एक मोटरसाइकिल और बुजुर्ग पैदल यात्री के बीच हुई टक्कर में बाइक सवार तीन युवकों समेत चार लोग घायल हो गए। घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शी सुधा देवी के अनुसार, तीन युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। आरोप है कि वे तेज रफ्तार में सड़क की गलत दिशा में बाइक चला रहे थे। इसी दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक उनके रास्ते में आ गया।

बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को बचाने के लिए बाइक सवार ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और पिलर नंबर 19 से जा टकराई। टक्कर के बाद बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर गिर गए और तौर पर कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। हादसे में बुजुर्ग व्यक्ति भी घायल हो गए।

घायलों में राजेंद्र नगर निवासी 19 वर्षीय अक्षय कुमार भी शामिल है। उसके पिता अशोक राम पटना नगर निगम में कार्यरत हैं। वह कचरा संग्रहण की ड्यूटी पर बाहर थे, तभी उन्हें जानकारी मिली कि उनका बेटा हादसे में घायल हो गया है। इसके बाद वह घटनास्थल पर पहुंचे और अक्षय को इलाज के लिए अस्पताल ले गए।

एक अन्य घायल युवक की पहचान राघोपुर दियारा निवासी 25 वर्षीय बिपिन के रूप में हुई है। खबर लिखे जाने तक उसके परिवार के सदस्य अस्पताल नहीं पहुंच पाए थे।

एक अन्य घायल युवक को उसके परिजन इलाज के लिए बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल ले गए थे। वहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) रेफर कर दिया। इसके बाद उसे पीएमसीएच ले जाया गया।

हादसे में घायल बुजुर्ग व्यक्ति को भी पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पत्रकार नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

पुलिस अब हादसे में शामिल सभी लोगों की पहचान और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी जुटा रही है। साथ ही, दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस इस आरोप की भी जांच कर रही है कि मोटरसाइकिल गलत दिशा में तेज रफ्तार से चलाई जा रही थी और इसी वजह से हादसा हुआ।

इस बीच, घायल युवकों के परिजन भी अस्पतालों में पहुंच गए। अस्पतालों में अफरा-तफरी और चिंता का माहौल बना रहा, जबकि परिवार के सदस्य अपने-अपने परिजनों की हालत को लेकर चिकित्सकों से लगातार जानकारी लेते रहे।

--आईएएनएस

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