पद्म पुरस्कार: राष्ट्रपति मुर्मु 23 जून को शिबू सोरेन और अलका याज्ञनिक समेत 65 अन्य को सम्मानित करेंगी

नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 23 जून को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित द्वितीय नागरिक अलंकरण समारोह में 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन, टेनिस स्टार विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और गायिका अलका याग्निक सहित 65 पुरस्कार विजेताओं में शामिल हैं।

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शाम 5 बजे शुरू होने वाले इस समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे।

दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति दो पद्म विभूषण, सात पद्म भूषण, और 56 पद्म श्री सहित 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।

राष्ट्रपति मुर्मु ने 25 मई को आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में दो पद्म विभूषण, छह पद्म भूषण, और 57 पद्म श्री सहित 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे।

पद्म पुरस्कार - देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक - तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, अर्थात् पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और पद्म श्री।

ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं।

'पद्म विभूषण' असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, 'पद्म भूषण' उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और 'पद्म श्री' किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के संस्थापक शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जबकि पी. नारायणन और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) केटी थॉमस को क्रमशः साहित्य और शिक्षा और सार्वजनिक मामलों के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा।

अन्य पुरस्कार विजेताओं में पद्म भूषण पुरस्कार विजेता शामिल हैं: विजय अमृतराज, एसकेएम मैइलानंदन, ममूटी, वेल्लाप्पल्ली नटेसन, दत्तात्रेयुडु नोरी और अलका याग्निक।

पुरस्कार विजेताओं की सूची में दो अमेरिकी, एक रूसी और एक जॉर्जियाई नागरिक शामिल हैं।

अमेरिका के डॉक्टर दत्तात्रेयुडु नोरी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। मेडिसिन के लिए प्रोफेसर प्रतीक शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा.

रूस की ल्यूडमिला खोखलोवा को साहित्य और शिक्षा में पद्म श्री के लिए चुना गया है।

जॉर्जिया के व्लादिमीर मेस्टविरिशविली को मरणोपरांत खेल के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा।

एक बयान में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर महेंद्र नाथ रॉय को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म श्री के लिए चुना गया है।

--आईएएनएस

एमएस/