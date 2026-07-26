पेट की सर्जरी के बाद स्वस्थ हो रहीं आंध्र प्रदेश कांग्रेस की प्रमुख वाईएस शर्मिला

अमरावती, 26 जुलाई (आईएएनएस)। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने रविवार को कहा कि पेट की सर्जरी के बाद अब वह स्वस्थ हो रही हैं।

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उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि हाल ही में हुई पेट की सर्जरी के बाद वह अच्छी तरह से ठीक हो रही हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "मेरे सभी शुभचिंतकों को उनके समर्थन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।"

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शर्मिला के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की।

उन्होंने कहा कि वह उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने और शक्ति प्राप्त करने की कामना करते हैं।

उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी राज्य कांग्रेस अध्यक्ष शर्मिला के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।

जन सेना पार्टी के नेता ने आशा व्यक्त की कि सफल सर्जरी के बाद शीघ्र स्वस्थ होकर वाईएस शर्मिला जल्द ही अच्छे स्वास्थ्य के साथ सार्वजनिक जीवन में लौटेंगी।

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के कार्यकारी अध्यक्ष और मानव संसाधन विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री नारा लोकेश ने भी शर्मिला के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

लोकेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "शर्मिला गारू, यह जानकर खुशी हुई कि आप तेजी से ठीक हो रही हैं। आपके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अपना ख्याल रखें और आशा करता हूं कि आप जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी।"

कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्यों और पूर्व एपीसीसी अध्यक्ष एन. रघुवीरा रेड्डी ने भी शर्मिला के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

इसी बीच, तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता और पूर्व विधायक पेड्डी सुदर्शन रेड्डी को रविवार को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें हनमकोंडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बीआरएस नेता की हालत गंभीर बताई जा रही है।

डॉक्टरों ने बताया कि रेड्डी को अस्पताल लाए जाने के बाद उन्होंने उस पर 10 बार सीपीआर किया।

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव, तेलंगाना विधानसभा में पार्टी के उपसभापति टी. हरीश राव और अन्य नेताओं ने अस्पताल का दौरा किया और रेड्डी की हालत के बारे में जानकारी ली।

बाद में सुदर्शन रेड्डी को हैदराबाद ले जाया गया, जहां उन्हें यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया।

रामा राव और हरीश राव उस एम्बुलेंस के साथ गए जिसमें रेड्डी को हैदराबाद ले जाया गया था।

--आईएएनएस

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