पश्चिम बंगाल विधानसभा में राज्य के दो नगर निगमों में वार्डों की संख्या बढ़ाने के लिए संशोधन विधेयक पेश

कोलकाता, 12 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र के दौरान बुधवार को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) और हावड़ा नगर निगम (एचएमसी) में वार्डों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव करने वाले दो संशोधन विधेयक पेश किए गए।

प्रस्तावों के अनुसार, कोलकाता नगर निगम में वार्डों की संख्या मौजूदा 144 से बढ़ाकर 209 कर दी जाएगी, जबकि हावड़ा नगर निगम में वार्डों की संख्या मौजूदा 50 से बढ़ाकर 68 कर दी जाएगी।

राज्य की शहरी विकास और नगरपालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने सदन को बताया कि दोनों नगर निगमों में वार्डों की संख्या बढ़ाने का निर्णय संबंधित क्षेत्रों में आबादी बढ़ने के कारण लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम का उद्देश्य आम लोगों को बेहतर नागरिक सेवाएं प्रदान करना है।

अग्निमित्रा पॉल ने कहा, "अगर वार्डों का पुनर्गठन किया जाता है, तो नागरिकों को उचित सेवाएं मिलेंगी। तृणमूल कांग्रेस ने इतने लंबे समय से लोगों को वोट नहीं देने दिया है। एचएमसी को लंबे समय तक 200 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन से वंचित रखा गया था।"

दो संशोधन विधेयकों को पेश किए जाने के बाद सदन में बहस शुरू हुई। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के विधायक भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भी चर्चा के दौरान जवाब देंगे, जबकि समापन भाषण राज्य की नगर मामलों और शहरी विकास मंत्री देंगी।

गौरतलब है कि दोनों नगर निगमों के चुनाव इस साल के अंत तक होने हैं। पूरी संभावना है कि ये चुनाव अक्टूबर में दुर्गा पूजा से शुरू होकर नवंबर में दिवाली पर खत्म होने वाले त्योहारी सीजन के ठीक बाद हो सकते हैं। वहीं, राज्य सरकार की कोशिश है कि इन चुनावों से पहले दोनों नगर निगमों में कुछ वार्डों का परिसीमन पूरा कर लिया जाए।

--आईएएनएस

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