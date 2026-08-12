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भारत समाचार

पश्चिम बंगाल विधानसभा में लाया जाएगा परिसीमन बिल, कोलकाता में महिला वॉकथॉन का आयोजन : अग्निमित्रा पॉल

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कोलकाता, 12 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने विधानसभा में लाए जा रहे परिसीमन बिल और 14 अगस्त को कोलकाता में आयोजित होने वाली महिला वॉकथॉन को लेकर बड़ी घोषणाएं कीं।

मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आईएएनएस से कहा, "मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में विधानसभा में परिसीमन बिल लाया जा रहा है। और हमलोग हावड़ा मुनिसिपल कॉरपोरेशन और कोलकाता मुनिसिपल कॉरपोरेशन में वार्ड की संख्या बढ़ा रहे हैं। हावड़ा में 50 से बढ़ाकर 68 कर रहे हैं और कोलकाता में 140 से 209 कर रहे हैं।"

उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "पिछला सरकार कुछ काम नहीं किया है। अभी सबसे ज्यादा वाटर लॉगिंग की समस्या है।"

स्वतंत्रता दिवस से पहले 'हर घर तिरंगा अभियान' के तहत कोलकाता में एक खास महिला वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा, "हम 14 अगस्त की रात को एक रैली आयोजित कर रहे हैं। 15 अगस्त हमारे 80वें स्वतंत्रता दिवस का प्रतीक है, और 14 अगस्त की रात को हम कोलकाता की सभी महिलाओं को आमंत्रित कर रहे हैं- छोटी बच्चियों और बच्चों से लेकर दादियों और परदादियों तक, सभी एक साथ आएं और हमारी आजादी का जश्न मनाएं। देश को आगे बढ़ाने में हमने सभी ने मिलकर योगदान दिया है, और कोई भी हमें यह तय नहीं कर सकता कि हमें किस समय बाहर जाना चाहिए, किस समय घर लौटना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए या क्या खाना चाहिए।"

पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री ने कहा कि इस वॉकथॉन का मकसद सिर्फ आजादी का जश्न मनाना नहीं है, बल्कि महिलाओं को यह संदेश देना भी है कि सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी बराबर की है। महिलाओं की आजादी, समय और पसंद पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए।

कार्यक्रम में कोलकाता की सभी उम्र की महिलाओं से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। प्रशासन ने वॉकथॉन के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की बात भी कही है।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम