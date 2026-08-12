पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक दिवसीय विशेष सत्र, दो महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक हो सकते है पारित

कोलकाता, 12 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल विधानसभा का एक विशेष एक दिवसीय सत्र बुधवार को आयोजित किया जाएगा, जिसमें दो महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों को पारित किया जाएगा। इन विधेयकों का उद्देश्य कोलकाता नगर निगम (केएमसी) और हावड़ा नगर निगम (एचएमसी) में वार्डों की संख्या बढ़ाना है।

दोनों नगर निगमों के चुनाव मौजूदा वर्ष के अंत में होने वाले हैं और पूरी संभावना है कि ये चुनाव अक्टूबर में दुर्गा पूजा से शुरू होकर नवंबर में दीपावली के साथ समाप्त होने वाले त्योहारी मौसम के तुरंत बाद होंगे।

नई राज्य सरकार का इरादा दोनों नगर निगमों में एक निश्चित संख्या में वार्डों में चुनावों से पहले परिसीमन पूरा करने का है, जिसके लिए दो अलग-अलग संशोधन विधेयक बुधवार को सदन में पेश किए जाएंगे, उन पर चर्चा की जाएगी और उन्हें पारित किया जाएगा।

सत्ताधारी और विपक्षी दोनों दलों के विधायक दो संशोधन विधेयकों पर चर्चा में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भी संशोधन विधेयकों पर अपनी राय व्यक्त करेंगे।

पता चला है कि प्रस्ताव के अनुसार, केएमसी में वार्डों की संख्या वर्तमान 144 से बढ़ाकर 209 कर दी जाएगी, जबकि एचएमसी में वार्डों की संख्या वर्तमान 50 से बढ़ाकर 68 कर दी जाएगी।

बता दें कि इस साल मई में मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के तुरंत बाद, सुवेंदु अधिकारी ने केएमसी और एचएमसी की सीटों के पुनर्गठन का वादा किया था, इससे पहले कि दोनों शहरी नगर निकायों में इस साल के अंत तक चुनाव होने थे।

पिछले महीने, पश्चिम बंगाल के नगर मामलों और शहरी विकास विभाग ने राज्य के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित नगर निगम, कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के अंतर्गत वार्डों के परिसीमन के लिए दो अलग-अलग उच्च-स्तरीय समितियों के गठन की घोषणा की।

वर्तमान में, केएमसी में कुल 144 वार्ड हैं, जिसकी विरासत में सुभाष चंद्र बोस, देशबंधु चित्तरंजन दास और डॉ. बिधान चंद्र रॉय (जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे) जैसी प्रतिष्ठित भारतीय हस्तियां स्वतंत्रता-पूर्व युग के दौरान महापौर रह चुकी हैं।

नगरपालिका एवं शहरी विकास विभाग के अनुसार, लोगों को बेहतर नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए केएमसी वार्डों का परिसीमन आवश्यक है। प्रस्ताव के तहत, छोटे वार्डों को एक में मिला दिया जाएगा, जबकि बड़े वार्डों को दो भागों में विभाजित किया जाएगा। मौजूदा वार्डों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में भी तदनुसार परिवर्तन किया जाएगा।

--आईएएनएस

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