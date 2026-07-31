पश्चिम बंगाल : सीएम सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में दो और लोग गिरफ्तार

कोलकाता, 31 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पीएम चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में सीबीआई ने सागर सोनकर और साहिब सोनकर नाम के दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार शाम कोलकाता की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दोनों को सात दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया।

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हालांकि, शुक्रवार को दोनों को कोलकाता की सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया लेकिन केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि उन्हें कहां से या किस समय गिरफ्तार किया गया था।

सीबीआई अधिकारियों ने इन दोनों लोगों की राजनीतिक संबद्धता के बारे में भी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है। हालांकि उनका दावा है कि कभी इनका तृणमूल कांग्रेस (पश्चिम बंगाल की पिछली सत्ताधारी पार्टी) से संबंध था।

जांच एजेंसी के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि भले ही वे पहले तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे लेकिन हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले दोनों आरोपी आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे।

हालांकि, उस सूत्र ने यह भी बताया कि जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस के कई प्रभावशाली नेताओं के संपर्क में थे।

केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने उनकी कुछ टेलीफोनिक बातचीत को इंटरसेप्ट करके इस मामले में कुछ अहम जानकारी हासिल की है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। इन दो गिरफ्तारियों के साथ, इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 11 हो गई है।

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम में चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई थी। यह घटना इस साल 6 मई की शाम को हुई, जब वे घर लौट रहे थे। यह घटना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के लगभग दो दिन बाद हुई थी, जिसमें भाजपा ने भारी जीत हासिल की थी और राज्य में 2011 से सत्ता में रही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार को हटा दिया था।

रथ की हत्या की शुरुआती जांच पश्चिम बंगाल पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) ने शुरू की थी और बाद में जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया।

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के पूर्व कर्मचारी रहे रथ, सुवेंदु अधिकारी के कार्यकारी सहायक (पीए) के तौर पर काम कर रहे थे। वे तब से उनके साथ थे जब मौजूदा मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता थे।

--आईएएनएस

एमएस/पीएम