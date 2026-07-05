पश्चिम बंगाल: रेत तस्करी पर बड़ी कार्रवाई, बर्धमान से कुख्यात माफिया अजय हरि गिरफ्तार

कोलकाता, 5 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले से कुख्यात रेत माफिया अजय हरि को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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पश्चिम बर्धमान जिले की मालंदीघी चौकी की पुलिस ने शनिवार रात उसे बिदबिहार इलाके से गिरफ्तार किया। आरोप है कि रेत की तस्करी के रैकेट से कमाए गए पैसे से करोड़ों रुपये की संपत्ति, घर और गाड़ियां खरीदी गईं।

पुलिस ने बताया कि उसे आज दुर्गापुर सब-डिविजनल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रेत तस्करी मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी की मांग करेगी। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस गिरोह में और कौन-कौन शामिल है और पूरा रैकेट कैसे काम करता था।

पुलिस के मुताबिक, अजय हरि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बहुत करीबी माने जाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अजय नदी से रेत निकालने के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। हालांकि, आरोप है कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान पुलिस और प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में रेत माफिया सीपीआईएम के दौर में पनपा और तृणमूल के दौर में उसका प्रभाव बढ़ा।

अजय हरि नदी से अवैध रूप से रेत निकालता था और फिर उसकी तस्करी करता था। 2011 में लेफ्ट फ्रंट सरकार के गिरने के बाद, समय के साथ तृणमूल नेताओं के साथ उसकी नजदीकिया बढ़ीं। पुलिस ने बताया कि तब से उसकी संपत्ति में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है और उसने करोड़ों रुपये की संपत्ति जमा कर ली है।

आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हरि के पास घर, लग्जरी गाड़ियां, ट्रैक्टर, डंपर, रेत निकालने वाली मशीनें और जेसीबी हैं। इतना ही नहीं, वह ईंट भट्ठे के कारोबार में भी शामिल था। समय के साथ उसने एक आश्रम भी बनाया।

हालांकि, राज्य में सरकार बदलने के बाद अवैध रेत तस्करी रैकेट को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। भाजपा सरकार ने साफ कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के दौर में चल रहे किसी भी अवैध या अनैतिक काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस से कहा गया है कि वे अपराधियों और माफिया के खिलाफ सख्‍त कदम उठाएं।

पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ही हरि फरार था और छिपकर रह रहा था। हालांकि, आखिरकार कानून की पकड़ में वह आ ही गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

--आईएएनएस

एएसएच/पीएम