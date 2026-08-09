पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की अपील, 14 अगस्त को सभी विश्वविद्यालयों में मनाया जाए 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस'

कोलकाता, 9 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रविन्द्र नारायण रवि (आरएन रवि) ने राज्य के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों से 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' मनाने की अपील की है।
रविवार को लोक भवन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों, उनसे संबद्ध कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों से 14 अगस्त को यह दिवस मनाने का आग्रह किया है। इस अवसर पर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को एक साथ लाकर देश के विभाजन की त्रासदी और बंगाल पर उसके गहरे प्रभाव को याद किया जाएगा।
राज्यपाल ने कहा कि इस आयोजन से नई पीढ़ी को देश के इतिहास के सबसे दुखद अध्यायों में से एक को समझने का अवसर मिलेगा।
बयान में कहा गया कि विभाजन का सबसे बड़ा असर बंगाल ने झेला था। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, अनेक लोगों ने अपने परिजनों और आजीविका को खो दिया तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर भारी नुकसान हुआ।
राज्यपाल ने कहा कि इस आयोजन से युवाओं को विभाजन की भयावहता, उस दौर के लोगों की पीड़ा और उन कारणों को समझने में मदद मिलेगी, जिनके चलते देश का विभाजन हुआ। साथ ही यह उन्हें समाज को बांटने वाली ताकतों के प्रति सतर्क रहने का संदेश भी देगा।
उधर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में पहले ही 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है।
इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सोमवार को 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत एक विशेष मार्च आयोजित करने की योजना बनाई है।
विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इसमें करीब 10,000 छात्र हिस्सा ले सकते हैं।
सूत्रों के अनुसार, पूरे कार्यक्रम की देखरेख शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है, लेकिन इसकी अधिकांश जिम्मेदारी कलकत्ता विश्वविद्यालय को सौंपी गई है।
विश्वविद्यालय को विभिन्न कॉलेजों के प्रशासन से संपर्क कर छात्रों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है।
कार्यक्रम के दिन सुबह 10 बजे आकाशवाणी के पास लोगों का जमावड़ा होगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे से जुलूस शुरू होकर विक्टोरिया मेमोरियल तक जाएगा।
इस जुलूस में सीएम सुवेंदु अधिकारी भी शामिल होंगे।
--आईएएनएस
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