पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी दिल्ली में 20 बागी सांसदों से मिलेंगे, टीएमसी कर रही अयोग्य ठहराने की कोशिश

नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी मंगलवार को नई दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पूर्व 20 लोकसभा सदस्यों से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ये सभी सांसद नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल हो गए थे।

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मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की इन सांसदों से मुलाकात उस वक्त होने वाली है, जब टीएमसी एंटी-डिफेक्शन लॉ के तहत उन्हें अयोग्य कराने की कोशिश कर रही है। सीएम की यह बैठक और खास तब हो जाती है, जब टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखने के ठीक एक दिन बाद हो रही है। अभिषेक बनर्जी ने सांसदों के खिलाफ पार्टी की डिसक्वालिफिकेशन पिटीशन को जल्द से जल्द निपटाने का अनुरोध किया था।

हालांकि लोकसभा स्पीकर ने अभी तक विधायकों के एमसीपीआई में जाने को ऑफिशियली मान्यता नहीं दी है, लेकिन लोकसभा में उनके लिए अलग बैठने का इंतजाम पहले ही कर दिया गया है। इससे पहले, अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के साथ, स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी, और सभी बागी सांसदों को तुरंत डिसक्वालिफाई करने की मांग की थी।

सूत्रों के मुताबिक, मीटिंग मंगलवार को नई दिल्ली के बंगा भवन में तय की गई है। हालांकि ऑफिशियल एजेंडा अभी नहीं बताया गया है, लेकिन उम्मीद है कि चर्चा पश्चिम बंगाल और पार्लियामेंट्री कोऑर्डिनेशन से जुड़े मुद्दों पर होगी। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन के जरिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट (एमपीएलएडी) फंड का सही इस्तेमाल एजेंडा के मुख्य मुद्दों में से एक हो सकता है।

राज्य भाजपा के एक नेता ने कहा, "इस बात पर चर्चा हो सकती है कि ये सांसद सदन के मानसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट में पश्चिम बंगाल से जुड़े कौन से मुद्दे उठाएंगे।"

--आईएएनएस

एसडी/एएस