पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध हमीम की सहयोगी अर्पिता को झारखंड से किया गिरफ्तार

कोलकाता, 1 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने झारखंड के साहिबगंज जिले से अर्पिता सरकार को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध हमीम मंडल की करीबी सहयोगी है।

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सूत्रों के मुताबिक, एसटीएफ ने हमीम मंडल से पूछताछ के दौरान अर्पिता सरकार के उससे कथित संबंधों का पता लगाया, जिसके बाद शुक्रवार रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इन सुरागों के आधार पर एसटीएफ की एक टीम साहिबगंज गई और स्थानीय पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया।

इससे पहले शुक्रवार को हमीम मंडल को पूर्वी बर्दवान जिले के बर्दवान शहर में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के दौरान, एसटीएफ को कथित तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के शेड्यूल और गतिविधियों से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज मिले, जिससे यह शक पैदा हुआ कि वह संभावित टारगेट हो सकते थे।

सूत्रों ने बताया कि अर्पिता सरकार की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ इस कथित नेटवर्क के कामकाज में 'हनी-ट्रैपिंग' के एंगल की भी जांच कर रहे हैं। उसे शनिवार को कोलकाता की अदालत में पेश किया जा सकता है, जहां अभियोजन पक्ष आगे की पूछताछ के लिए उसकी पुलिस कस्टडी की मांग करेगा।

शुक्रवार को एक निचली अदालत ने हमीम मंडल को 14 दिन की एसटीएफ कस्टडी में भेजा। एसटीएफ ने बताया कि पूछताछ के दौरान अर्पिता सरकार का नाम सामने आया, जिसके बाद साहिबगंज में छापेमारी की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

एसटीएफ सूत्रों ने यह भी दावा किया कि हमीम मंडल के कश्मीर में सज्जाद भट समूह से सीधे संबंध थे। सज्जाद भट की पहचान 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के मुख्य आरोपी के तौर पर हुई थी। जांच टीम को शक है कि हमीम मंडल इस समूह से करीबी तौर पर जुड़ा हुआ था।

अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय खुफिया इनपुट के आधार पर केंद्र सरकार समय-समय पर सुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करती रही है और उसे बढ़ाती रही है, क्योंकि इनपुट में चरमपंथी संगठनों से संभावित खतरों का संकेत मिला था।

--आईएएनएस

डीसीएच/