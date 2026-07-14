पश्चिम बंगाल : बारुईपुर में घर से भागी नाबालिग के साथ रेप की कोशिश, एक व्यक्ति गिरफ्तार

कोलकाता, 14 जुलाई (आईएएनएस)। पुलिस ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में एक नाबालिग लड़की को किराए के घर ले जाकर उसके साथ रेप की कोशिश करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

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बारुईपुर पुलिस जिले के एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि नाबालिग उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर स्थित अपने घर से भाग गई थी। सियालदह स्टेशन पर आरोपी से मिलने के बाद उसने लड़की को बहला-फुसला लिया था।

आरोपी को मंगलवार को बारुईपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने घटना के सिलसिले में आगे की पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी की मांग की। पुलिस ने नाबालिग को भी बचाया और बैरकपुर स्थित उसके घर भेज दिया।

लोगों के अनुसार, समद अली नाम का एक युवक सोमवार को एक नाबालिग को बारुईपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक किराए के मकान में ले गया था। कई पड़ोसियों ने आरोप लगाया कि समद ने उस घर में लड़की के साथ रेप की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था।

घटना से इलाके में हंगामा मच गया। जल्द ही यह खबर बारुईपुर पुलिस स्टेशन तक पहुंची। अफसरों ने आकर दोनों को पुलिस स्टेशन पहुंचाया। पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस के अनुसार, नाबालिग लड़की का घर नॉर्थ 24 परगना के बैरकपुर इलाके में है। वह घर पर हुई बहस के बाद बाहर निकल आई थी। सबसे पहले, वह ट्रेन से सियालदह स्टेशन पहुंची। वहीं, उसकी मुलाकात आरोपी से हुई।

दक्षिण 24 परगना जिले के मथुरापुर का रहने वाला समद लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया। वे ट्रेन से बारुईपुर गए, जहां समद किराए के मकान में रहता है। वहां उसने नाबालिग के साथ रेप की कोशिश की।

इस बीच, लड़की के परिवार से संपर्क किया गया। बारुईपुर पुलिस स्टेशन ने उसे परिवार को सौंप दिया है।

बता दें कि 5 जुलाई को एक नाबालिग का शव मिलने के बाद बारुईपुर का सूर्यपुर इलाका तनावपूर्ण हो गया था। नाबालिग का शव मिलने के बाद भीड़ ने पीट-पीटकर इंद्रजीत मंडल नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। बाद में जांच से पता चला कि नाबालिग को प्रताड़ित करने और मौत से उसका कोई संबंध नहीं था।

सूर्यपुर में एक तालाब से नाबालिग का शव बरामद किया गया था। आरोप है कि उसके साथ गैंगरेप किया गया और हत्या कर दी गई। उस दिन, नाबालिग के शव के आसपास के इलाके में जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन हुआ था।

अब तक, नाबालिग के खिलाफ हुए अपराध के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनमें से एक, प्रवास मंडल, पिछले सप्ताह एक मुठभेड़ में मारा गया। वह पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था और उसने साथ चल रहे एक पुलिसकर्मी से हथियार छीनने की कोशिश की थी।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम