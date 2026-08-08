प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम, कांग्रेस बोली- यहीं से शुरू होगा राजनीतिक बदलाव

प्रयागराज, 8 अगस्त (आईएएनएस)। प्रयागराज में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।

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इसी बीच कांग्रेस नेताओं ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, भर्ती प्रक्रिया, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर अपनी बात रखी। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को युवाओं की आवाज बताते हुए कहा कि देश का छात्र और युवा वर्ग उनके साथ खड़ा हो रहा है।

कार्यक्रम में कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा, सुप्रिया श्रीनेत, अजय राय, राजेंद्र पाल गौतम और दानिश अली समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। नेताओं ने कार्यक्रम में जुटी युवाओं की भीड़ को कांग्रेस के प्रति बढ़ते समर्थन के रूप में पेश किया और दावा किया कि प्रयागराज से देश में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत होने जा रही है।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि पूरे देश के छात्र और 'जेनजी' राहुल गांधी पर भरोसा कर रहे हैं। राहुल गांधी सामाजिक न्याय, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। राहुल गांधी जाति और धर्म के नाम पर होने वाली नफरत को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अगर किसी को यह बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है तो यह उसकी कमी है, क्योंकि देश आज राहुल गांधी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है।

भाजपा पर राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इसके बावजूद राहुल गांधी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने दावा किया कि देश में बदलाव की तैयारी हो रही है और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी। राजेंद्र पाल गौतम ने इस बदलाव को संविधान और लोकतंत्र की जीत बताया।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कार्यक्रम को देश का सबसे बड़ा छात्र संवाद बताया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की धरती से पूरे देश को एक संदेश जाएगा और यहीं से देश की दिशा बदलने की शुरुआत होगी। प्रयागराज से यह संदेश जाएगा कि भाजपा के खिलाफ बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में भाजपा का राजनीतिक प्रभाव समाप्त होने वाला है।

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी देश के ऐसे नेता हैं, जिन पर युवाओं को विश्वास है। उन्होंने कहा कि युवाओं को लगता है कि यदि कोई नेता ईमानदारी से उनके मुद्दों को उठा रहा है और उनकी बात सुन रहा है तो वह राहुल गांधी हैं। छात्रों की आवाज आगे चलकर एक बड़ी हुंकार बनेगी। उन्होंने कार्यक्रम में युवाओं की मौजूदगी का जिक्र करते हुए कहा कि यहां दिखाई दे रहा उत्साह कल्पना से परे है। उन्होंने दावा किया कि यह कार्यक्रम इतिहास लिखने जा रहा है और युवाओं की बड़ी भागीदारी इस बात का संकेत है कि छात्र अपने मुद्दों को लेकर गंभीर हैं।

कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा ने प्रयागराज में जुटी भीड़ को राहुल गांधी के प्रति युवाओं की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल के अंदर जितनी भीड़ है, उतनी ही संख्या में लोग बाहर भी मौजूद हैं। युवा और छात्र राहुल गांधी पर इसलिए विश्वास कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ी है। राहुल गांधी ने लगातार युवाओं और छात्रों से जुड़े सवालों को उठाया है और यही वजह है कि उनके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। राहुल गांधी इससे पहले कोटा और देहरादून में भी छात्रों और युवाओं के बीच इसी तरह संवाद कर चुके हैं।

कांग्रेस नेता दानिश अली ने कहा कि प्रयागराज से छात्रों और नौजवानों का आंदोलन पूरे देश में आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से राहुल गांधी छात्रों और युवाओं को उनके अधिकारों और मुद्दों के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कोटा और देहरादून के बाद अब प्रयागराज में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि देश के छात्र और नौजवान अपने मुद्दों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं। युवा तब तक संघर्ष जारी रखेंगे, जब तक सत्ता में बदलाव नहीं आता। दानिश अली ने इसे युवाओं की राजनीतिक जागरूकता और बदलाव की मांग से जोड़ते हुए कहा कि छात्र और नौजवान देश की राजनीति की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

--आईएएनएस

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