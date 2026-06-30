पूर्वोत्तर में बाढ़ की स्थिति पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की समीक्षा, राज्यों को केंद्र से हरसंभव मदद का भरोसा

नई दिल्ली, 30 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश के कारण बनी बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों की जानकारी ली।

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समीक्षा के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जमीनी हालात की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित लोगों की सुरक्षा, राहत कार्यों को मजबूत करने तथा जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री, बचाव अभियान और आवश्यक सहायता की स्थिति की समीक्षा की।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। असम सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल है, जहां छह जिलों में बाढ़ की स्थिति सामने आई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश के बाद 28 में से 12 जिलों में बाढ़ का असर देखा गया है।

सिक्किम और मणिपुर में भी खराब मौसम के कारण प्रशासन सतर्क है। मेघालय में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में भी हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि बदलती परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है। मंत्रालय जरूरत के अनुसार प्रभावित राज्यों तक समय पर सहायता पहुंचाने के लिए तैयार है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण की कामना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ के प्रभाव को कम करने और राहत एवं बहाली कार्यों को तेज करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में पूर्वोत्तर के लोगों को हर आवश्यक सहयोग दिया जाएगा।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी