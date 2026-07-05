प्रवीण शंकर कपूर का सीएम रेखा गुप्ता को पत्र, 'आप' विधायकों वाले इलाकों में अतिक्रमण हटाने की मांग

नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने रविवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर चांदनी चौक, बल्लीमारान, मटिया महल और सदर बाजार विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य सड़कों पर औचक निरीक्षण करने का आग्रह किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन इलाकों में विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों के संरक्षण में अतिक्रमण करने वाला माफिया सक्रिय है और इस माफिया का पर्दाफाश किया जाना चाहिए।

Read More

प्रवीण शंकर कपूर ने मांग की कि मुख्यमंत्री खुद इन सड़कों की बिगड़ती हालत और बढ़ते अतिक्रमण का जायजा लें और तुरंत सुधार के लिए कदम उठाने का आदेश दें।

भाजपा नेता ने बताया कि चांदनी चौक, बल्लीमारान, मटिया महल और सदर बाजार, इन चारों विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व आम आदमी पार्टी के विधायक करते हैं।

उन्होंने कहा कि इन इलाकों में ज्यादातर पार्षद भी आप के ही हैं और विपक्षी पार्टी के प्रतिनिधियों के कथित राजनीतिक संरक्षण की वजह से सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है।

कपूर ने कहा कि आप के चुने हुए प्रतिनिधियों से बात करने का कोई नतीजा नहीं निकला है और इलाके के विधायकों और पार्षदों ने मुख्य सड़कों के रखरखाव और देखभाल पर बहुत कम ध्यान दिया है।

भाजपा नेता ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि आप के विधायक और पार्षद मुख्य रूप से किसी खास समुदाय वाले इलाकों और गलियों की सफाई और रखरखाव पर ध्यान देते हैं, जबकि वे उन मुख्य सड़कों और दूसरे इलाकों के विकास और रखरखाव को नजरअंदाज करते हैं जहां उन्हें लगता है कि उनके समर्थक नहीं रहते हैं।

उन्होंने कहा कि आप विधायकों की लापरवाही और कथित मिलीभगत की वजह से एसपी मुखर्जी मार्ग, खारी बावली, चावड़ी बाजार, सीताराम बाजार, श्रद्धानंद मार्ग, कुतुब रोड, सदर बाजार और पहाड़ी धीरज मार्ग जैसी मुख्य सड़कें बुरी तरह खराब हो गई हैं और अतिक्रमण ने सारी हदें पार कर दी हैं।

इससे पहले, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने दिल्ली में चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (एसआईआर) पर पहली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में 1 जुलाई से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया के पहले दो दिनों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी