प्रधानमंत्री मोदी किसानों को सशक्त, समर्थ स्वावलंबी बनाने के लिए संकल्पबद्ध है: राजकुमार चाहर

नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राजकुमार चाहर ने शनिवार पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा किसान मोर्चा व संपूर्ण देश के किसानों की तरफ से धन्यवाद व साधुवाद दिया।

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पीएम सम्मान योजना के तहत देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ सीधे ट्रांसफर किए जा गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में 6000 रुपए मिलते हैं और यह पैसा 2000-2000 रुपए के तीन किस्तों में आता है।

भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्षव सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर किसानों को सशक्त, समर्थ स्वावलंबी बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के लिए यूपीए सरकार के 27000 करोड़ के कृषि बजट को पांच गुना करके सवा लाख करोड़ रुपए करने का काम किया, 22 करोड़ किसानों को साइल हेल्थ कार्ड देने का काम किया, किसान क्रेडिट कार्ड, 8000 एफपीओ के माध्यम से कृषि उत्पादक संगठन बने हैं जिससे किसान व्यापारिक संघ बनाकर के अपनी फसलों के उचित दाम प्राप्त कर सके, नैनो यूरिया, नीम कोटेड यूरिया देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाया।

भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वह करते हैं। विपक्षी दलों ने केवल किसानों को भ्रमित करने का काम किया और किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटी ही सेकी है। नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्षों के सुशासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निरंतर किसानों के हितों में ऐसे कदम उठाए हैं जो अन्नदाता को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी व सशक्त बना रहे हैं।

--आईएएनएस

एमएस/