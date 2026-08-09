पूर्णिया में एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में तीन सगे भाइयों की जलाशय में डूबने से मौत

पटना, 9 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के पूर्णिया जिले के आलम नगर में रविवार को तीन सगे भाई जलाशय में डूब गए। मृतकों की पहचान मोफिजुल (12), तफिजुल (10) और सैराजुल (8) के रूप में हुई है।

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यह घटना सुबह कस्बा ब्लॉक के अंतर्गत कुल्लाखास पंचायत के वार्ड नंबर 7 में हुई।

एक अधिकारी के अनुसार आलमगीर के चार बेटे अपने घर के पास एक गोदाम के पीछे बने जलाशय में जाल से मछली पकड़ने गए थे। मछली पकड़ने के दौरान भाइयों में से एक डूबने लगा। उसे बचाने की कोशिश में उसके दो अन्य भाई गहरे पाने में उतर गए और डूबने लगे। चौथे भाई अली हुसैन ने गांव वापस जाकर अपने परिवार को इसकी सूचना दी।

रिश्तेदार और स्थानीय निवासी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को पानी से निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इन मौतों से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिवार बुरी तरह टूट गया।

कुल्लाखास पंचायत के मुखिया रंजीत पासवान ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रशासन से उन्हें सरकारी आर्थिक सहायता देने की अपील की।

कस्बा अंचल अधिकारी निशांत कुमार ने डूबने से हुई मौतों की पुष्टि की और कहा कि घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद एक अधिकारी को घटनास्थल पर भेजा गया था।

जिला पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज भेज दिया। इस त्रासदी की वजह से आलम नगर में शोक का माहौल पैदा हुआ और दुखी ग्रामीण परिवार को सांत्वना देने के लिए इकट्ठा हुए।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी