पेपर लीक मामले में मंत्रियों को बचाने की 'आप' सरकार की कोशिश भ्रष्टाचार का साफ सबूत: पंजाब भाजपा

चंडीगढ़, 26 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने रविवार को पेपर लीक और परीक्षा में नकल के मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मान सरकार द्वारा अपने दो मंत्रियों को बचाने का प्रयास इस बात का स्पष्ट सबूत है कि वह भ्रष्टाचार और बेईमानी को बढ़ावा दे रही है।
उन्होंने कहा कि 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कभी दिल्ली में प्रदर्शनों के दौरान युवाओं को विरोध करने के लिए उकसाया था, अब पंजाब में पेपर लीक और नकल के मामलों पर पूरी तरह चुप हैं।
ढिल्लों ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से ऊपर छात्रों के भविष्य और नैतिक जिम्मेदारी को रखते हुए इस्तीफा दिया।
उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में देश की शिक्षा प्रणाली में कई ऐतिहासिक और बड़े बदलाव किए गए, और उन योगदानों को हमेशा याद रखा जाएगा।
इसके उलट, पंजाब के मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं।
फरीदकोट फार्मेसी परीक्षा में नकल के मामले का जिक्र करते हुए ढिल्लों ने कहा कि सैकड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार सिर्फ नकल में मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती।
उन्होंने मांग की कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, दोनों ही इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दें।
बठिंडा में ग्रुप-बी पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए राज्य भाजपा प्रमुख ने कहा कि छह महीने बीत जाने के बाद भी जांच किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के युवाओं का भविष्य खतरे में डालने और भर्ती प्रक्रियाओं को विवादों में घसीटने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है।
राज्य भाजपा प्रमुख ढिल्लों ने यह भी कहा कि ईमानदार राजनीति का दावा करने के बावजूद आम आदमी पार्टी असल में बेहद बेईमानी कर रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि 'आप' सरकार के तहत भ्रष्टाचार, पेपर लीक और भर्ती घोटालों की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं और कहा कि पंजाब के युवा अब राज्य सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।