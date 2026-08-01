पुलिसकर्मियों द्वारा कांवड़ियों की सेवा किए जाने को कांग्रेस नेताओं ने बताया गलत, कहा-'ड्यूटी के दौरान ऐसी गतिविधियां उचित नहीं'

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा कांवड़ियों की सेवा किए जाने, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती और एफसीआरए संशोधन विधेयक जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना की है।

Read More

कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा कांवड़ियों की मालिश किए जाने के वायरल वीडियो पर आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि वर्दी में रहते हुए पुलिसकर्मियों को इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। पुलिस की अपनी संवैधानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए ड्यूटी के दौरान इस तरह की गतिविधियां उचित नहीं मानी जा सकतीं।

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मानवीय आधार पर किसी की सहायता या सेवा करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सेवा की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए लेकिन वर्दी और ड्यूटी की गरिमा भी बनाए रखना आवश्यक है।

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हाल में की गई कटौती पर भी अखिलेश प्रसाद सिंह ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह कटौती आम लोगों के लिए वास्तविक राहत नहीं है। उनके अनुसार देश में महंगाई लगातार लोगों की कमर तोड़ रही है और हर परिवार इसकी मार झेल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की तुलना में भी भारत में एलपीजी की कीमतें अधिक हैं। उनका कहना था कि मौजूदा मूल्य स्तर को देखते हुए छोटी कटौती से आम जनता को कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला।

उधर, लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा कांवड़ियों की मालिश किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनकर इस प्रकार का कार्य करना पुलिस सेवा के नियमों और कानून की भावना के अनुरूप नहीं है। ऐसे वीडियो पुलिस विभाग और संविधान दोनों की गरिमा को प्रभावित करते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सेवा करना चाहता है तो यह सराहनीय है, लेकिन ऐसा कार्य ड्यूटी समाप्त होने के बाद और निजी स्तर पर किया जाना चाहिए, न कि सरकारी जिम्मेदारी निभाते समय।

सुरेंद्र राजपूत ने पंजाब कांग्रेस से जुड़े विवादों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा का इकोसिस्टम बिना आधार के मुद्दे खड़े करने का काम करता है। उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी के भाई को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि इन बातों का कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के सहयोग तथा विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है और पार्टी को भरोसा है कि पंजाब में वह बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।

एफसीआरए संशोधन विधेयक पर कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट करते हुए सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि सरकार विधेयक सदन में लाए, उस पर व्यापक चर्चा होगी। कांग्रेस रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी और संसद में हर प्रावधान पर गंभीरता से अपनी बात रखेगी

--आईएएनएस

एसएके/पीएम