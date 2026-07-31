पुलिस कस्टडी में बड़ा खुलासा, महिला गांजा तस्कर की निशानदेही पर 21.2 किलो गांजा बरामद

नोएडा, 31 जुलाई (आईएएनएस)। नोएडा के थाना फेस-1 पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पुलिस कस्टडी रिमांड पर लाई गई महिला अभियुक्ता की निशानदेही पर 21 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 3 से 4 लाख रुपये बताई जा रही है।

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पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त हुई हैं, जिनके आधार पर आगे की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार, थाना फेस-1 पर दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार अभियुक्ता नूरी पत्नी साजिद को माननीय न्यायालय गौतमबुद्धनगर की अनुमति के बाद 31 जुलाई 2026 को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया।

पूछताछ के दौरान महिला अभियुक्त ने सेक्टर-9 स्थित बी-25 के अंदर गली में बने एक खंडहरनुमा झुग्गी-झोपड़ी में बड़ी मात्रा में गांजा छिपाकर रखने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस टीम अभियुक्ता को साथ लेकर बताए गए स्थान पर पहुंची, जहां उसकी निशानदेही पर 21 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। बरामदगी के बाद पुलिस ने पूरे माल को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार महिला अभियुक्ता नूरी थाना फेस-1 में दर्ज मुकदमा संख्या में वांछित चल रही थी। उसने 23 जुलाई 2026 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। अब नई बरामदगी के आधार पर मुकदमे में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 की भी बढ़ोतरी कर दी गई है। गिरफ्तार अभियुक्ता की पहचान 45 वर्षीय नूरी पत्नी साजिद के रूप में हुई है, जो सेक्टर-9 स्थित जे.जे. कॉलोनी के सामने की निवासी है।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद गांजा कहां से लाया गया था और इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। साथ ही इस तस्करी में शामिल अन्य व्यक्तियों और पूरे नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। थाना फेस-1 पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

--आईएएनएस

पीकेटी/पीएम