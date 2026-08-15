पालघर बनेगा विकास का नया केंद्र, रोजगार, आदिवासी विकास, कृषि, पशुसंवर्धन और खेल को मिलेगी नई उड़ान

पालघर, 15 अगस्त (आईएएनएस)। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पालघर जिले में रोजगार, आदिवासी विकास, कृषि, पशुसंवर्धन और खेल क्षेत्र को गति देने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। पालकमंत्री गणेश नाईक ने युवाओं से जलसंधारण सप्ताह के तहत आयोजित ‘मिट्टी और पानी के संरक्षण के लिए रील’ प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की।

जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में पालकमंत्री गणेश नाईक के हाथों मुख्य शासकीय ध्वजारोहण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर सांसद डॉ. हेमंत सवरा, विधायक राजेंद्र गावित, जिलाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख, अपर पुलिस अधीक्षक विनायक और निवासी उपजिलाधिकारी सुभाष भागडे सहित वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक उपस्थित थे।

आपदा में जान गंवाने वाले 23 नागरिकों को श्रद्धांजलि देते हुए पालकमंत्री ने बताया कि प्रभावितों को अनाज, कपड़े, बर्तन और मकानों के नुकसान के लिए 10 करोड़ 33 लाख रुपए की तत्काल सहायता दी गई है। पालघर के लिए सरकार से 39 करोड़ 86 लाख रुपए की विशेष अतिरिक्त सहायता भी प्राप्त हुई है।

पालघर में चालू वित्त वर्ष में एक लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार, 18 लाख मनुष्य-दिनों का निर्माण और 65 करोड़ रुपये की मजदूरी डीबीटी के माध्यम से वितरित की गई है। पर्यावरण संरक्षण के तहत 1 लाख 60 हजार पौधरोपण और 531 जल संधारण कार्य किए जा रहे हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार और पलायन रोकने के लिए मनरेगा को नए स्वरूप में ‘विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी अभियान-ग्रामीण’ के रूप में लागू किया गया है। पशुपालकों और आदिवासी महिला पशुपालकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जा रही है।

महिला एवं बाल विकास के तहत ‘लेक लाडकी’ योजना में करीब 6,500 नवजात बच्चियों के अभिभावकों को पहला लाभ दिया गया है। वहीं, आदिवासी क्षेत्रों में 15 नए आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किए गए हैं।

पालघर के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी जिले का नाम रोशन किया है। निशा सांबर ने पहले खेलो इंडिया आदिवासी गेम्स में 4x100 और 4x400 मीटर रिले में कांस्य पदक जीता। जिले के करीब 11 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय पदक हासिल किए हैं।

निर्माण मजदूरों के लिए भी योजनाओं का लाभ बढ़ाया जा रहा है। पिछले सात महीनों में 17,500 से अधिक मजदूरों का पंजीकरण, 14 हजार का नवीनीकरण और 3 करोड़ 64 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है।

जलसंधारण दिवस के अवसर पर 15 से 19 अगस्त तक जलसंधारण सप्ताह आयोजित किया गया है। इसके तहत 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवक-युवतियों के लिए ‘मिट्टी और पानी के संरक्षण के लिए रील’ सोशल मीडिया प्रतियोगिता आयोजित की गई है।

पालकमंत्री गणेश नाईक ने कहा कि आदिवासी संस्कृति, कृषि, मत्स्यव्यवसाय, उद्योग और पर्यटन के कारण पालघर का महाराष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और जनता की भागीदारी से “पालघर के विकास का महामेरू और तेज गति से दौड़ेगा।”

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी