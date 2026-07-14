'पंजाब टेक्सटाइल के क्षेत्र में अवसर देता है', भारत-टेक्स 2026 में बोले सीएम मान

नई दिल्ली, 14 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि राज्य टेक्सटाइल वैल्यू चेन में कई मौके देता है और उद्यमियों के लिए एक पारदर्शी और इंडस्ट्री-फ्रेंडली माहौल उपलब्ध कराता है।

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'भारत-टेक्स 2026' में पंजाब राज्य के पवेलियन का उद्घाटन करते हुए और पंजाब सत्र को संबोधित करते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा कि सरकार ने निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नई 'औद्योगिक और व्यावसायिक विकास नीति' शुरू की है। साथ ही, 'सिंगल विंडो' और 'सिंगल पेन' सिस्टम के जरिए तय समय में मंजूरी मिलना भी सुनिश्चित किया गया है।

पंजाब ने पिछले चार वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है और पांच लाख रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सरकार उद्यमियों को राज्य के विकास में साझेदार मानती है, 'रेड कार्ड सिस्टम' के जरिए अफसरशाही की वजह से होने वाली परेशानी को खत्म किया है, और पंजाब को एडवांस्ड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक निवेश के लिए देश का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, "पहले की राज्य सरकारों द्वारा उद्योगपतियों को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 'आप' सरकार ने उन्हें राज्य की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में बराबर का साझेदार बनाया है। पंजाबियों को कड़ी मेहनत, समर्पण और देशभक्ति की अटूट भावना का वरदान मिला है। इन्हीं गुणों के कारण पंजाबियों ने हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित की है। इन बातों को याद दिलाने का एकमात्र मकसद हमारी युवा पीढ़ी को राज्य की शानदार और समृद्ध सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत से अवगत कराना है।"

इस बात को दोहराते हुए कि औद्योगिक विकास केवल सरकार और उद्योग के बीच करीबी सहयोग से ही हासिल किया जा सकता है, सीएम मान ने कहा, "मेरा दृढ़ विश्वास है कि औद्योगिक क्षेत्र तभी तरक्की कर सकता है जब सरकार और उद्योग कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, इसलिए निवेशक और उद्यमी पंजाब के औद्योगिक भविष्य के मुख्य निर्माता हैं। पंजाब का मजबूत निवेश इकोसिस्टम निवेशकों के लिए उचित बिजली दरें, जमीन की सुविधाएं और एक स्वागत-योग्य माहौल प्रदान करता है।"

सत्र में आए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "भारत-टेक्स केवल उत्पादों की प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां भारत के टेक्सटाइल भविष्य की कल्पना की जा रही है, साझेदारियां बनाई जा रही हैं और नए अवसर आकार ले रहे हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "पंजाब एक पार्टनर राज्य के तौर पर हिस्सा ले रहा है, क्योंकि टेक्सटाइल राज्य के लिए सिर्फ एक उद्योग नहीं है, बल्कि यह राज्य की पहचान, विरासत और आर्थिक मजबूती का हिस्सा है। पीढ़ियों से पंजाब ने न केवल कपड़े बुने हैं, बल्कि आजीविका, उद्यमिता और समृद्धि का भी ताना-बाना बुना है।"

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी