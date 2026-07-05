पंजाब में नशा खत्म करने का 'आप' का वादा खोखला: भाजपा प्रमुख ढिल्लों

जालंधर, 5 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि साढ़े चार साल बीत जाने के बावजूद पंजाब से नशा खत्म करने का वादा पूरी तरह खोखला साबित हुआ है।

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उन्होंने कहा कि इसके बजाय पहले की तुलना में नशे की सप्लाई कई गुना बढ़ गई है।

ढिल्लों ने मीडिया से कहा कि चुनाव से पहले 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राज्य की जनता से वादा किया था कि सिर्फ तीन महीनों में राज्य से नशा खत्म कर दिया जाएगा। साढ़े चार साल बाद भी बड़ी संख्या में युवा नशे की लत का शिकार हो रहे हैं और सरकार का 'नशे के खिलाफ जंग' अभियान पूरी तरह विफल रहा है।

उन्‍होंने होशियारपुर जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि जेलों के अंदर खुलेआम नशे की बिक्री सरकार की विफलता को दिखाती है। उसी जेल का वायरल वीडियो भी इस बात का सबूत है कि जेलों के अंदर खुलेआम मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो रहा है। सब कुछ पता होने के बावजूद, सरकार मजाक और ड्रामेबाजी में व्यस्त है।"

उन्होंने कहा कि पंजाब इस समय गैंगस्टर्स, नशे की लत, बेरोजगारी और बिगड़ती कानून-व्यवस्था से जूझ रहा है, जबकि मुख्यमंत्री बेंगलुरु में छुट्टियां मना रहे हैं।

ढिल्लों ने कहा कि पंजाब नेतृत्वहीन हो गया है और इसे दिल्ली द्वारा नकारे गए दागदार नेता चला रहे हैं, जबकि भाजपा शासित राज्यों में तेजी से विकास हो रहा है।

उन्होंने कहा कि पंजाब, जो कभी विकास के मामले में देश में पहले स्थान पर था, अब 18वें स्थान पर खिसक गया है, जबकि उत्तर प्रदेश, जो कभी 17वें स्थान पर था, अब दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में लगातार उद्योग लग रहे हैं, कानून-व्यवस्था बेहतर है और सिर्फ भाजपा सरकार ही पंजाब में खुशहाली वापस ला सकती है।

ढिल्लों ने महिलाओं से किए गए 1,000 रुपए प्रति महीने की योजना के वादे का जिक्र करते हुए कहा कि 51 महीनों के लिए बकाया पूरे 51,000 रुपए देने के बजाय सरकार ने केवल तीन महीनों की राशि जारी की है, जो महज राजनीतिक ड्रामेबाजी और पंजाब की महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर धोखा है।

कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए ढिल्लों ने कहा कि पार्टी अंदरूनी झगड़ों और नेतृत्व की लड़ाई में उलझी हुई है और उसे पंजाब के लोगों की कोई असली चिंता नहीं है।

राज्य भाजपा प्रमुख ने कहा कि पार्टी महाराजा रणजीत सिंह की 'सरकार-ए-खालसा' की सोच को आगे बढ़ाते हुए 2027 में पंजाब में सरकार बनाएगी।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी