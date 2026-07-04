पंजाब कांग्रेस में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है: अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग

चंडीगढ़, 4 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने शनिवार को पार्टी की राज्य इकाई में किसी भी प्रकार की गुटबाजी से स्पष्ट रूप से इनकार किया।

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उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पार्टी नेता चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा अपने आवास पर पार्टी नेताओं की बैठक आयोजित करने में कुछ भी गलत नहीं था।

यहां पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में वड़िंग ने बताया कि चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं। पार्टी नेताओं की बैठक आयोजित करने में क्या गलत या गुटबाजी है?

उन्होंने बताया कि बैठक में उपस्थित सभी वरिष्ठ नेताओं ने केवल पार्टी के पक्ष में बात की।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में वड़िंग ने कहा कि वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या चन्नी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यह उनका अधिकार नहीं है, बल्कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी सहित हाई कमान का अधिकार है।

पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कांग्रेस पंजाब में सत्ता में वापस आए, क्योंकि राज्य की जनता पार्टी की वापसी चाहती है। पार्टी हाई कमान ने मुझे जो भी भूमिका सौंपी है, मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से उसका निर्वाह किया है।

उन्होंने कहा कि वे एक निष्ठावान और समर्पित पार्टी सिपाही के रूप में ऐसा करना जारी रखेंगे।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम वही हैं जो हमारी पार्टी ने हमें बनाया है, अन्यथा हम कुछ भी नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी सर्वोपरि है, बाकी सब कुछ से ऊपर।

पार्टी में गुटबाजी की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सभी वरिष्ठ नेता एक साथ मंच साझा करते नजर आएंगे।

उन्होंने आगे कहा कि हम सभी का एक ही साझा लक्ष्य है, वह है पंजाब में कांग्रेस को सत्ता में वापस देखना, और इसके अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता।

--आईएएनएस

एमएस/