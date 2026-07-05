पंजाब कांग्रेस की आपसी कलह ने पार्टी के दिवालियापन को उजागर कर दिया: आप

चंडीगढ़, 5 जुलाई (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी (आप) के पंजाब मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने रविवार को कहा कि कांग्रेस के भीतर चल रही आपसी कलह ने पार्टी के राजनीतिक रूप से दिवालिया होने को उजागर कर दिया है।
उन्होंने कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल पर मुख्यमंत्री भगवंत मान को निशाना बनाने के लिए हाथ मिलाने का आरोप लगाया, क्योंकि सरकार द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों का उनके पास कोई जवाब नहीं है।
पन्नू ने यहां मीडिया से कहा कि कांग्रेस की आंतरिक कलह उसका अपना मामला है, लेकिन यह पार्टी की दिशाहीनता को दर्शाता है। विडंबना यह है कि कांग्रेस नेता यह बता रहे हैं कि भाजपा के अंदर क्या हो रहा है, जबकि भाजपा नेता कांग्रेस के मामलों पर बोल रहे हैं। यह स्पष्ट है कि दोनों पार्टियां पूरी तरह से तालमेल बिठाकर काम कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल असल में टीम ए, बी, सी बन गए हैं, जिनका एकमात्र मकसद सीएम मान को निशाना बनाना है क्योंकि उनके पास आप सरकार के कामकाज का कोई जवाब नहीं है।
भाजपा पर निशाना साधते हुए पन्नू ने कहा कि पंजाब में यह पार्टी असल में कांग्रेस की एक शाखा बन गई है। उन्होंने दावा किया कि आज भाजपा की अगुवाई करने वाले ज्यादातर चेहरे पूर्व कांग्रेसी नेता हैं। भाजपा का असली नेतृत्व लगभग गायब हो चुका है, जबकि कई और कांग्रेसी नेता उनमें शामिल होने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं।
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हालिया मुलाकात का जिक्र करते हुए पन्नू ने कहा कि भले ही रंधावा ने इसके लिए कोई और वजह बताई हो, लेकिन हर कोई इस मुलाकात के राजनीतिक महत्व को समझता है। पन्नू ने कहा कि दशकों में पहली बार नहर का पानी आखिरी छोर पर बसे गांवों तक पहुंचा है।
उन्होंने कहा कि 600 यूनिट मुफ्त बिजली की वजह से लगभग 90 प्रतिशत घरों का बिजली बिल जीरो आ रहा है। किसानों को दिन के समय बिना रुकावट बिजली और नहर का पानी मिल रहा है। 34 लाख से ज्यादा महिलाओं को आप सरकार की ओर से वादा की गई आर्थिक मदद मिलनी शुरू हो गई है, जबकि बाकी पात्र लाभार्थियों को 1 अगस्त से उनका बकाया पैसा मिलना शुरू हो जाएगा।
--आईएएनएस
एमएस/