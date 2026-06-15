पंजाब के स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटा लागू न करने के आरोप वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

नई दिल्ली, 15 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब सरकार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 का लगातार कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा से वंचित किया जा रहा है।

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भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने केएस राजू लीगल ट्रस्ट द्वारा अपने प्रतिनिधि डॉ. जगमोहन सिंह राजू के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पंजाब के कई निजी स्कूल आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के तहत अनिवार्यताओं का पालन करने में विफल रहे हैं, जिसके तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों को प्रवेश स्तर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है।

सरकार के जवाब का हवाला देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि प्रति-हलफनामे में निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत प्रवेश की पुष्टि की गई है।

हालांकि, याचिकाकर्ता ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत कम से कम 50,000 छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए था, लेकिन सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के माध्यम से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि कुछ स्कूलों ने लगभग 15 वर्षों से इस योजना के तहत एक भी बच्चे को प्रवेश नहीं दिया है।

इस पर, मुख्य न्यायाधीश कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को एक व्यापक अध्ययन करने और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की संख्या और आरटीआई कोटा के तहत किए गए प्रवेशों पर आंकड़े एकत्र करने की सलाह दी।

शीर्ष न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए टिप्पणी की कि एक अध्ययन करें और पता लगाएं कि कितने स्कूलों ने प्रवेश देने से इनकार किया है। आरटीआई को बुद्धिमानी से तैयार किया जाना चाहिए। देखें कि कितने निजी स्कूल मान्यता प्राप्त हैं, कितने प्रवेश हुए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

याचिका में दावा किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए आरटीई अधिनियम के अधिनियमित होने के बावजूद, धारा 12(1)(सी) के तहत वैधानिक आदेश पंजाब में 2009 में कानून के लागू होने के बाद से लगभग अप्रवर्तित रहा है।

याचिका के अनुसार, आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(सी), 12(2) और 18 को लागू करने में निरंतर विफलता ने कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21ए के तहत संवैधानिक गारंटी को व्यवहार में निरर्थक बना दिया है।

याचिका में तर्क दिया गया कि धारा 12(1)(सी) के तहत प्रवेश से इनकार करना अपरिवर्तनीय क्षति का कारण बनता है क्योंकि यह अधिकार केवल प्रवेश स्तर के प्रवेश तक सीमित है और निर्धारित आयु पार करने के बाद बच्चे को इसका लाभ नहीं मिल सकता है।

जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि 2025 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों और बाद की अवमानना ​​कार्रवाई के बावजूद, प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है।

इसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की उन टिप्पणियों का भी उल्लेख है जिनमें राज्य सरकार के रवैये को लापरवाह बताया गया है और न्यायिक निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा के प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं।

अनुच्छेद 32 के तहत हस्तक्षेप की मांग करते हुए याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की प्रार्थना की गई है कि वह अनुच्छेद 256 और 355 के तहत अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए पंजाब में आरटीई अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करे।

अन्य राहतों के अलावा, इसमें एक पारदर्शी और समयबद्ध निगरानी तंत्र के गठन की मांग की गई है, जिसमें सार्वजनिक डैशबोर्ड, उपलब्ध सीटों और प्रवेश कार्यक्रम का प्रकाशन, स्कूलों के लिए प्रतिपूर्ति ढांचा और अनुपालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ प्रवर्तनीय उपाय शामिल हैं।

--आईएएनएस

एमएस/