पंजाब की भयावह सच्चाइयों के सामने राज्य सरकार के खोखले वादे धराशायी, भगवंत मान फेल : भाजपा

नई दिल्ली, 15 जून (आईएएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने सोमवार को पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि ड्रग्स की समस्या को खत्म करने के वादे जमीनी स्तर पर कोई नतीजे नहीं दे पाए हैं।

Read More

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर "भगवंत मान फेल हो गए" हैशटैग के साथ, सिंह ने दावा किया कि राज्य सरकार के वादे "पंजाब की भयानक जमीनी हकीकत के बोझ तले ढह गए हैं।"

सिंह ने कहा, "भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार के खोखले वादे पंजाब की भयानक जमीनी हकीकत के बोझ तले आधिकारिक तौर पर ढह गए हैं। जो प्रशासन कुछ ही महीनों में ड्रग्स की समस्या को खत्म करने के बड़े-बड़े और नाटकीय दावों के दम पर सत्ता में आया था, वह असल में शासन चलाने में नाकाम रहा है।"

कोटपुरा की राम बस्ती के हालात का जिक्र करते हुए सिंह ने आरोप लगाया कि इलाके में ड्रग्स की बढ़ती समस्या के कारण कई परिवारों को अपने घरों के बाहर "घर बिकाऊ है" के बोर्ड लगाने पड़ रहे हैं।

उन्होंने कहा, "इस सरकार के राज में आम नागरिकों की बेबसी कोटपुरा की राम बस्ती में साफ दिखती है, कानून का पालन करने वाले आम परिवारों को अपनी दीवारों पर 'घर बिकाऊ है' के पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं। यह कोई आर्थिक पलायन नहीं है, यह ज़िंदा रहने के लिए की गई एक हताश कोशिश है। भगवंत मान के शासन में खुलेआम ड्रग्स की तस्करी इतनी बढ़ गई है कि माता-पिता अपने बच्चों को "चिट्टा" (सिंथेटिक ड्रग) की हर जगह फैली पकड़ से बचाने के लिए अपने पुश्तैनी घर आधी कीमत पर बेचने को तैयार हैं। इन परिवारों की सुरक्षा करने के बजाय, प्रशासन का तंत्र पीआर विंग की तरह काम करता है, स्थानीय पुलिस इस त्रासदी को सिर्फ़ एक "निजी झगड़ा" बताकर कमतर दिखाने की कोशिश करती है ताकि सरकार को राजनीतिक शर्मिंदगी से बचाया जा सके।"

होशियारपुर सेंट्रल जेल की हालिया घटना का जिक्र करते हुए भाजपा नेता ने दावा किया कि एक कैदी ने जेल के अंदर से कथित तौर पर लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट किया, जिसमें उसने सिंथेटिक नशीले पदार्थ दिखाए और जेल अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए।

उन्होंने कहा, "यह बुराई सड़कों से लेकर राज्य के सबसे सुरक्षित इलाकों तक फैली हुई है। होशियारपुर सेंट्रल जेल में एक कैदी जेल के अंदर से लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट करने में कामयाब रहा, जिसमें उसने खुलेआम 'आईसीई' (मेथामफेटामाइन) जैसे सिंथेटिक नशीले पदार्थ दिखाए और आरोप लगाया कि जेल अधिकारी खुद ही इनकी सप्लाई लाइन चला रहे हैं।"

आरपी सिंह ने राज्य सरकार के ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ (नशे के खिलाफ़ युद्ध) अभियान की भी आलोचना की और इसे बेअसर बताते हुए आरोप लगाया कि पूरे राज्य में ड्रग नेटवर्क बिना किसी रोक-टोक के चल रहे हैं।

उन्होंने कहा, "जब इंटरनेशनल कार्टेल और स्थानीय ड्रग बेचने वाले सरकारी जेलों के अंदर से आसानी से अपने काम का वीडियो दिखा सकते हैं, तो यह साफ है कि राज्य का बहुत अधिक प्रचारित ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ (नशे के खिलाफ युद्ध) अभियान सिर्फ मीडिया में दिखावे के लिए किया गया एक बेअसर काम है।"

आरपी सिंह ने कहा, "आप सरकार ने बड़े बदलाव का वादा किया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि हालात पहले जैसे ही दुखद बने हुए हैं। ड्रग माफिया बेखौफ होकर काम कर रहे हैं और आम नागरिक डर के साये में जी रहे हैं। फरीदकोट की गलियों से लेकर होशियारपुर की हाई-सिक्योरिटी बैरक तक, मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकारी तंत्र ने राज्य के युवाओं को पूरी तरह से ड्रग माफिया के हवाले कर दिया है। पंजाब को अब और खोखले दावों, कॉमेडी शो जैसे ध्यान भटकाने वाले कामों या दिखावटी फोटो-ऑप्स की जरूरत नहीं है। उसे ऐसी सरकार चाहिए जो असल में शासन चलाए।"

--आईएएनएस

ओपी/पीएम