पंजाब: गवर्नर से मिले सीएम मान, हवारा को मानवीय आधार पर पैरोल देने की रखी मांग

चंडीगढ़, 12 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बुधवार को यहां गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और मानवीय आधार पर जगतार सिंह हवारा को 10 दिन की पैरोल देने के लिए उनसे दखल देने की मांग की। उन्होंने कहा कि 31 साल बाद हवारा की बीमार मां को अपने बेटे से मिलने की नई उम्मीद जगी है।

सीएम मान ने कहा कि इस मामले में गवर्नर की सिफारिश की जरूरत है क्योंकि केस की सुनवाई दिल्ली में हो रही है। साथ ही, उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर हवारा को पैरोल दी जाती है, तो पंजाब सरकार यह पक्का करने की पूरी जिम्मेदारी लेगी कि कानून-व्यवस्था पर कोई असर न पड़े।

गवर्नर से इस मामले पर मानवीय आधार पर विचार करने का आग्रह करते हुए सीएम मान ने कहा कि जगतार सिंह हवारा पिछले 31 सालों से चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद हैं। उनकी मां बुज़ुर्ग हैं, उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही हैं और अभी अर्ध-बेहोशी की हालत में हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए मैंने गवर्नर से अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द जगतार सिंह हवारा को 10 दिन की पैरोल देने पर विचार करें ताकि वह अपनी मां से मिल सकें।

उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते इस मामले में फैसला लेने के लिए गवर्नर की सिफारिश जरूरी है। इसलिए, मामले के मानवीय पहलू और जगतार सिंह हवारा की मां की बिगड़ती सेहत को देखते हुए मैंने गवर्नर से जल्द से जल्द फैसला लेने का आग्रह किया है।

पंजाब सरकार की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी का भरोसा दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जगतार सिंह हवारा के घर जाने के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए राज्य सरकार पूरी गारंटी लेती है। उनके समर्थकों और परिवार के सदस्यों ने भी इस मामले में राज्य सरकार को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया है।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पंजाब में बड़ी मुश्किल से हासिल हुई शांति की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस नेक काम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मैंने गवर्नर को यह भी भरोसा दिलाया है कि केंद्र के साथ इस मामले को आगे बढ़ाने में राज्य सरकार पूरा सहयोग और समर्थन देगी।

--आईएएनएस

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