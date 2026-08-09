पंजाब बीजेपी प्रमुख बोले-'विधानसभा चुनावों की रणनीति बनाने के लिए नितिन नवीन के साथ हुई बैठक'

चंडीगढ़, 9 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने रविवार को कहा कि पंजाब में पार्टी संगठन को मजबूत बनाने और 2027 विधानसभा चुनावों की रणनीति तैयार करने के लिए नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।

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उन्होंने चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि बैठक में पंजाब की कृषि, युवाओं, सीमा सुरक्षा और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पार्टी के भविष्य के रोडमैप पर विस्तार से चर्चा की गई।

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हर जिले, हर मंडल और हर गांव स्तर पर मजबूत संगठनात्मक टीमें बनाई जाएंगी, जिनके सकारात्मक परिणाम आगामी विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेंगे।

पंजाब भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने राज्य में नशे की समस्या, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और कृषि संकट जैसे गंभीर मुद्दों पर लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाई है।

उन्होंने बताया कि पार्टी गांवों और शहरों में संपर्क अभियान चला रही है, ताकि केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं का लाभ पंजाब के हर परिवार तक सीधे पहुंच सके।

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर निशाना साधते हुए ढिल्लों ने कहा कि पंजाब इस समय नशाखोरी, खराब होती कानून-व्यवस्था और युवाओं के विदेश पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन राज्य सरकार के पास इन चुनौतियों का कोई ठोस समाधान नहीं है।

उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब को फिर से सुरक्षित, समृद्ध और प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए गांव-गांव और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है।

ढिल्लों ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले 9 से 14 अगस्त तक पूरे पंजाब में "हर घर तिरंगा" अभियान चलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सीमा से लगे राज्य और शहीदों की धरती पंजाब में हर जिले, शहर और गांव में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी तथा लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर चलाए जा रहे देशव्यापी "समरसता संकल्प अभियान" के तहत गुरु रविदास की जन्मस्थली से लाई गई पवित्र मिट्टी के साथ "कलश यात्रा" पंजाब के गांवों तक पहुंच रही है, विशेष रूप से दोआबा क्षेत्र में, जहां बड़ी संख्या में दलित समुदाय के लोग रहते हैं।

ढिल्लों ने कहा कि यह यात्रा गुरु रविदास के विचारों और सामाजिक समरसता का संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम