पंजाब भाजपा प्रमुख ने नितिन गडकरी से की मुलाकात, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 30 जून (आईएएनएस)। पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और राज्य के विकास व बुनियादी ढांचे से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

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बैठक के दौरान, ढिल्लों ने पंजाब में चल रहे नेशनल हाईवे और अन्य विकास प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री गडकरी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर लगातार काम कर रही है।

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार पूरे देश में आधुनिक हाईवे और एक्सप्रेसवे का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है।

इस पहल के हिस्से के तौर पर जामनगर-अमृतसर इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जो पंजाब को राजस्थान और गुजरात के बड़े कमर्शियल हब से जोड़ेगा।

उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि इंडस्ट्री, व्यापार, रोजगार और आर्थिक विकास को भी बड़ी गति देंगे, जिससे पंजाब को काफी फायदा होगा।

राज्य भाजपा प्रमुख ढिल्लों ने कहा कि पंजाब में सभी रोड प्रोजेक्ट्स केंद्र की फंडिंग से बनाए जा रहे हैं, जो केंद्र सरकार की दूरदर्शी सोच और प्रतिबद्धता को दिखाता है।

उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार खुद कोई बड़ा विकास कार्य करने के बजाय सिर्फ विज्ञापनों के जरिए क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पंजाब के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि अगर 2027 में पंजाब में भाजपा की 'डबल-इंजन' सरकार बनती है, तो विकास की गति और तेज होगी और राज्य को कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का फायदा मिलेगा।

इस महीने की शुरुआत में, ढिल्लों ने यहां पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी और राज्य में नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपने के लिए उनका आभार जताया था और पार्टी नेताओं के साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिलाया था।

उन्होंने पार्टी की पंजाब यूनिट का नेतृत्व सौंपने के लिए भाजपा अध्यक्ष नवीन का आभार जताया और भरोसा दिलाया कि वह पार्टी के हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे और राज्य के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेंगे।

--आईएएनएस

एससीएच