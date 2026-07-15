पंजाब: अमृतसर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सीमा पार आतंकी साजिश का भंडाफोड़

अमृतसर, 15 जुलाई (आईएएनएस)। अमृतसर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमा पार से रची जा रही आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, एक 9 एमएम ग्लॉक पिस्टल और चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

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पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई पंजाब में शांति और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की साजिश को समय रहते विफल करने की दिशा में बड़ी सफलता है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से पाकिस्तान स्थित आईएसआई हैंडलरों के संपर्क में था।

जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी को पुलिस प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाकर प्रदेश में दहशत फैलाने तथा कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के निर्देश दिए जा रहे थे।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी से बरामद हथियार और विस्फोटक सामग्री को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही उससे गहन पूछताछ की जा रही है ताकि इस पूरे आतंकी नेटवर्क, उसके स्थानीय संपर्कों और सीमा पार बैठे हैंडलरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की जा सके।

इस संबंध में थाना कैंट, अमृतसर में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों तथा उनके सहयोगियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

पंजाब पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राज्य में सीमा पार से संचालित होने वाले आतंकी मॉड्यूल और आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने कहा कि प्रदेश की शांति, सुरक्षा और आम लोगों की जान-माल की रक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी आतंकी या राष्ट्र विरोधी गतिविधि को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

फिलहाल जांच एजेंसियां आरोपी के डिजिटल उपकरणों, सोशल मीडिया संपर्कों और वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही हैं, ताकि इस साजिश से जुड़े पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। पंजाब पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एसडी/डीएससी