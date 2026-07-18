पंजाब: अमृतसर में सीमा पार ड्रग्स और हथियार तस्करी का नेटवर्क बेनकाब, चार आरोपी गिरफ्तार

चंडीगढ़, 18 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से संचालित ड्रग्स और अवैध हथियारों की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है।

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इस कार्रवाई में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 5.557 किलोग्राम हेरोइन और दो पिस्तौल बरामद की है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में आरोपियों के विदेश में बैठे तस्करों से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। मामले की जांच जारी है और पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है।

पंजाब पुलिस ने इस कार्रवाई की जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा की।

पोस्ट के अनुसार, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उनके पास से भारी मात्रा में हेरोइन और दो अवैध पिस्तौल बरामद हुए।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी विदेश में बैठे तस्करों के संपर्क में थे। उन्हें सीमा पार से ड्रग्स और हथियारों की खेप मिलती थी, जिसे वे आगे आपराधिक तत्वों तक पहुंचाने का काम करते थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं और इसका संचालन किस तरह किया जा रहा था।

इस मामले में अमृतसर के इस्लामाबाद और छेहरटा थानों में अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनके मोबाइल फोन, संपर्कों तथा अन्य सबूतों की भी जांच की जा रही है। इसके जरिए नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने और तस्करी के पूरे गिरोह का खुलासा करने की कोशिश की जा रही है।

पंजाब पुलिस ने कहा है कि सीमा पार से होने वाली ड्रग्स और अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस का कहना है कि राज्य में नशे और संगठित अपराध पर रोक लगाने के लिए ऐसे गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम