पंजाब: अमृतसर ग्रामीण पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक आरोपी घायल

अमृतसर, 5 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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अमृतसर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कवलप्रीत सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अमृतसर ग्रामीण पुलिस की स्पेशल सेल और थाना जंडियाला पुलिस ने संयुक्त रूप से नाकाबंदी की थी। इसी दौरान कार में सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपियों ने पुलिस पर करीब तीन राउंड फायरिंग कर दी।

एसएसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। घायल को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी यूके में बैठे गैंगस्टर निशान के लिए काम करते थे। ये लोग कथित तौर पर रंगदारी वसूलने, फायरिंग करने और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस के अनुसार, आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसे समय रहते पुलिस ने विफल कर दिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुखराज और अर्जुन के रूप में हुई है। इनके कब्जे से एक .34 बोर पिस्टल, दो जिंदा कारतूस तथा कुछ खाली खोखे बरामद किए गए हैं। फिलहाल इनके खिलाफ पहले से किसी बड़े आपराधिक मामले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।

एसएसपी कवलप्रीत सिंह ने कहा कि अमृतसर ग्रामीण पुलिस पूरी सतर्कता के साथ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे थोड़े से पैसों के लालच में अपराध का रास्ता न अपनाएं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार युवाओं के लिए कई कल्याणकारी और रोजगार संबंधी योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ उठाकर वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही युवाओं को खेल, शिक्षा और रोजगार से जुड़कर समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़ना चाहिए।

--आईएएनएस

एमएस/