पीएम मोदी राजस्थान और गुजरात का करेंगे दौरा, 1.06 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स और जयपुर मेट्रो फेज-2 की रखेंगे नींव

नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे, जहां वे विमानन, शहरी परिवहन, ऊर्जा और सेमीकंडक्टर सहित कई प्रमुख अवसंरचना और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे।

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एक दिवसीय दौरे के दौरान, वह राजस्थान में लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जयपुर मेट्रो फेज-2 की आधारशिला रखेंगे और गुजरात में भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण केंद्रों में से एक का उद्घाटन करेंगे।

लगभग सुबह 10:45 बजे प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और जोधपुर में संशोधित विमानन योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद, दोपहर लगभग 12:00 बजे वे बालोतरा जाएंगे, जहां वे लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) रिफाइनरी के उद्घाटन समारोह के दौरान जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के चरण-2 की आधारशिला रखेंगे।

इस महत्वाकांक्षी मेट्रो विस्तार से जयपुर के प्रमुख औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों को जोड़कर शहरी आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।

13,037 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर-दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र (वीकेआईए), जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, टोंक रोड, सवाई मानसिंह अस्पताल, सवाई मानसिंह स्टेडियम, कलेक्ट्रेट, जयपुर रेलवे स्टेशन, अंबाबारी और विद्याधर नगर सहित प्रमुख स्थलों तक निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

फेज-2 कॉरिडोर में 36 मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे, जिससे एक आधुनिक जन परिवहन प्रणाली का निर्माण होगा जो जयपुर के बढ़ते औद्योगिक केंद्रों को प्रमुख आवासीय और वाणिज्यिक केंद्रों से जोड़ेगी।

इस परियोजना का कार्यान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (आरएमआरसीएल) द्वारा किया जाएगा, जो केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच 50:50 का संयुक्त उद्यम है।

इसके बाद, प्रधानमंत्री गुजरात का दौरा करेंगे, जहां वे अहमदाबाद के साणंद में स्थित सीजी सेमी आउटसोर्स्ट सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओएसएटी) संयंत्र का उद्घाटन करेंगे, जो 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के तहत विकसित भारत के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग संयंत्रों में से एक में वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत का प्रतीक होगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, वह राजस्थान में अपने कार्यक्रम पूरे करने के बाद शाम लगभग 4:30 बजे साणंद पहुंचेंगे और उद्घाटन के बाद एक सभा को संबोधित करेंगे।

सीजी सेमी ओएसएटी केंद्र को 7,500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से विकसित किया गया है और यह मिशन के तहत अनुमोदित पहले चार सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में से एक है।

यह केंद्र सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सेवाओं की संपूर्ण शृंखला प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें वेफर सॉर्टिंग, असेंबली, परीक्षण, पैकेज डिजाइन, विफलता विश्लेषण, परीक्षण कार्यक्रम विकास, उत्पाद लक्षण वर्णन और लॉजिस्टिक्स सहायता शामिल हैं।

--आईएएनएस

एसएके/एएस