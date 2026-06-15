पीएम मोदी और सीएम योगी ने अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा किया : दिनेश शर्मा

लखनऊ, 15 जून (आईएएनएस)। भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू होने और इस खास अवसर पर 172 किसानों द्वारा सीएम योगी से मिलने के लिए फ्लाइट से लखनऊ पहुंचने पर खुशी जताई।

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उन्होंने कहा, "यह बहुत अच्छी बात है। पीएम मोदी की यही खासियत है कि वह हमारे किसान, हमारे अन्नदाता को पहली प्राथमिकता देते हैं। अन्नदाता ही इस देश की किस्मत बनाते हैं। यह सिर्फ एविएशन पॉलिसी की बात नहीं है, यह हमारे किसानों के सम्मान की बात है। यह हम सभी के लिए अच्छी खबर है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा किया है। वह हमेशा चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा फ्लाइट्स ले सकें, समय बचा सकें और उस समय का इस्तेमाल विकास के लिए कर सकें। ये सभी सपने हाई-स्पीड ट्रेन चलाकर और एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ाकर एक-एक करके पूरे हो रहे हैं।"

इस बीच टीएमसी के बागी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय को लेकर उन्होंने कहा, "वह एक सीनियर नेता हैं, जिनका अपना प्रभाव है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि नेताओं के कुछ वर्गों में वह ममता बनर्जी से ज्यादा लोकप्रिय हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा है, तो इसके पीछे कोई वजह जरूर होगी।"

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखने पर दिनेश शर्मा ने कहा, "वह पत्र लिखने के बजाय सांसदों को सामने लाकर खड़ा करें और साबित कर दें कि वे उनके साथ हैं। लेकिन अगर वे इसे साबित नहीं कर पाते हैं, तो यह कहना सही होगा कि वे अब राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक हो गए हैं। उनका पतन पहले ही चरम पर पहुंच चुका है और अब उनका ढलान शुरू हो गया है।"

केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) को एनडीए में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा, "शरद पवार बहुत सीनियर और समझदार व्यक्ति हैं। वह समझते हैं कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और सौ साल पुरानी, ​​जर्जर इमारत है, जो भाजपा के तूफान में कभी भी ढह सकती है। कांग्रेस अब एक क्षेत्रीय पार्टी बन गई है और फिर भी वह दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का सपना देखती है। असल में, इनमें से कई क्षेत्रीय पार्टियां अपने-अपने राज्यों में कांग्रेस से कहीं ज्यादा मजबूत हैं।"

सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, "समाजवादी पार्टी में पिछड़े वर्गों के लिए कोई सम्मान नहीं है। मायावती पर पूरी तरह हमला करके अनुसूचित जातियों का अपमान करना ही उनका पहला एजेंडा था। उसके बाद, सपा की सरकार के दौरान कई जगहों पर अनुसूचित जाति और दलित समुदायों का उत्पीड़न हुआ। लेकिन अब, वहां एक नए तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण उभरा है और पिछड़े वर्ग खुद इसके शिकार हो रहे हैं और कई जगहों पर उनका अपमान हो रहा है।"

उन्होंने कहा, "असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपना आधार बनाने के लिए अलग-अलग तरह से अपना रुख बदलते रहेंगे। कभी वे लोगों को आतंकवादी कहते हैं, कभी वे भारतीयों का सम्मान करने की बात करते हैं और कभी वे भारत में हमलावर रहे लोगों का जिक्र करते हैं। और वे यह सब सिर्फ उत्तर प्रदेश पर ही क्यों केंद्रित करते हैं? बिहार में उन्हें नकार दिया गया, बंगाल में उनकी कोई खास मौजूदगी नहीं है और असम में तो कोई उनके बारे में पूछता भी नहीं है। अब वे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भविष्य तलाशने की कोशिश कर रहे हैं।"

--आईएएनएस

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