पीएम मोदी की विदेश नीति से वैश्विक संकट का भारत पर असर नहीं पड़ा : भाजपा नेता मनन मिश्रा

नई दिल्‍ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के साणंद में सीजी सेमी की ओएसएटी सुविधा का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के दौरान भारत की इच्‍छाशक्ति और प्रयास भारी पड़े। भाजपा सांसद मनन मिश्रा उनकी बातों का समर्थन करते हुए कहा कि देश की सफल विदेश नीति की वजह से महंगाई का कोई असर नहीं पड़ा।

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भाजपा सांसद मनन मिश्रा ने आईएनएस से कहा कि प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैश्विक संकट के दौरान, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव के समय, बड़े और अमीर देश भी मुश्किल हालात में फंस गए थे। यहां तक ​​कि अमेरिका को भी तेल की कीमतें 50 प्रतिशत से ज्‍यादा बढ़ानी पड़ी थी। यूरोपीय देश बुरी तरह प्रभावित हुए थे। फिर भी, हम अपने प्रधानमंत्री के सच में आभारी हैं, उनकी नीतियों, उनकी दूरदर्शी नीतियों की वजह से भारत उस संकट से प्रभावित नहीं हुआ। यहां तेल की कीमतें दो से चार रुपये बढ़ीं, लेकिन जनता को किसी भी तरह के संकट या मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा।

उन्‍होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधी दलों ने जनता को गुमराह करने और अराजकता फैलाने का पूरा प्रयास किया। लेकिन, प्रधानमंत्री पर देश की जनता का विश्‍वास था। प्रधानमंत्री के नेतृत्‍व में हमारी विदेश नीति सफल रही है, जिसकी वजह से भारत पर वैश्विक संकट का कोई असर नहीं पड़ा।

मनन मिश्रा ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने यह पक्का करने के लिए ठोस कोशिशें की कि कारोबारी समुदाय को कोई बड़ा निजी नुकसान न हो। इतने बड़े ग्लोबल संकट के बीच भी, सरकार ने असर को कम करने के लिए कदम उठाए और यह पक्का किया कि किसी को भी संकट या मुश्किल का सामना न करना पड़े। यह हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और हमारी विदेश नीति की कामयाबी है कि दुनिया ने इतने बड़े संकट का सामना किया, लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, भारत इससे अछूता रहा।"

भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री की सफल विदेश नीति की वजह से भारत का रिश्‍ता सभी देशों से अच्‍छा है। वैश्विक संकट के दौरान भारत ने जहां से उचित समझा, उस देश से कच्‍चे तेल की आपूर्ति हुई है।

राष्‍ट्रपति मुर्मु ने 20 जुलाई से 13 अगस्‍त तक मानसून सत्र की घोषणा की है। इस पर भाजपा नेता मनन मिश्रा ने कहा कि एजेंडा अभी हम सब के सामने नहीं आया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मानसून सत्र में कई महत्‍वपूर्ण मुद्दे हल किए जाएंगे। महिला आरक्षण बिल जैसे कई मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श होगा।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बीच, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्‍ट्र में 5 जुलाई से राम रक्षा आंदोलन का फैसला किया है। इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा नेता मनन मिश्रा ने कहा कि उद्धव ठाकरे के पास न तो कोई मुद्दा है और न ही कोई काम। अगर कोई गबन या घोटाला हुआ है तो इसकी जांच एसआईटी कर रही है। कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। जांच का दायरा बढ़ाते हुए एसआईटी ट्रस्‍ट के लोगों से पूछताछ कर रही है। उद्धव ठाकरे गलत बयानबाजी कर रहे हैं, इसका जनता पर कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। वह अपनी पार्टी तक बचाने में नाकाम रहे हैं, वे राम मंदिर की क्‍या बात करेंगे।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम