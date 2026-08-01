पीएम मोदी का मैसूर आना ऐतिहासिक, विवेकानंद के रास्ते पर चलने को प्रेरित होंगे युवा: स्वामी मुक्तिदानंद

मैसूर, 1 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र 'विवेक स्मारक' का उद्घाटन करेंगे। विवेक स्मारक स्वामी विवेकानंद की भारत यात्रा के दौरान नवंबर 1892 में मैसूरु की ऐतिहासिक यात्रा स्मृति में बनाया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है।

Read More

मैसूर में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले नारायण शास्त्री रोड पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री के रूट पर हाई अलर्ट है। दोपहर तक रूट पर सार्वजनिक वाहनों के चलने पर रोक रहेगी। पुलिस ने विवेक मेमोरियल के चारों ओर भी बैरिकेड्स लगाए हैं।

वहीं, मैसूर रामकृष्ण आश्रम के प्रमुख स्वामी मुक्तिदानंद ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हमें बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र 'विवेक स्मारक' के उद्घाटन के ऐतिहासिक मौके पर मैसूर आ रहे हैं। हम उनका और मैसूर के उन सभी लोगों का दिल से स्वागत करते हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं।"

उन्होंने कहा कि यह युवाओं के लिए एक केंद्र का कार्यक्रम है। यह संस्थान मुख्य रूप से युवाओं और आम जनता की सेवा के लिए है। इसलिए मुझे यकीन है कि मैसूर और हर जगह के युवा प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को ध्यान से सुनेंगे और देश की सेवा में खुद को समर्पित करके हमारे देश को महान बनाने की कोशिश करेंगे।

स्वामी मुक्तिदानंद ने बताया कि यह प्रोजेक्ट लगभग 10 से 12 साल पहले शुरू हुआ था। आखिरकार, यह एक सुंदर इमारत और ऐसी सुविधा के रूप में तैयार हुआ है जहां लोग आकर स्वामी विवेकानंद का स्मारक देख सकते हैं। यह वही जगह है, जहां वे 1892 में मैसूर में रुके थे। यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए भी सुविधा है। साथ ही, भारतीय ज्ञान प्रणाली और चरित्र निर्माण पर स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित व्यवहार में उत्कृष्टता और क्षमता निर्माण पर एक सामान्य कोर्स भी होगा।

पोनप्पा नाम के एक शिष्य ने कहा, "स्वामी विवेकानंद ने मुझे बचपन से ही प्रेरित किया है। स्वामी विवेकानंद का शक्ति और साहस का संदेश आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए प्रासंगिक है। शहर के बीचों-बीच बना यह भव्य संस्थान लाखों युवाओं को उनके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा।"

उन्होंने कहा, "इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। प्रधानमंत्री को देखने और उनका भाषण सुनने के लिए शहर के लाखों लोगों ने जो उत्साह दिखाया है, वह इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री कितने लोकप्रिय हैं। इससे इस आंदोलन और बनाए गए शानदार 'विवेक स्मारक' को और भी अधिक महत्व मिलेगा।"

शिष्य पोनप्पा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने कई पहल की हैं। सभी लोगों को प्रधानमंत्री के विचारों को अपनाना चाहिए और भारत को 'विकसित भारत' बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। यह एक सामूहिक प्रोजेक्ट है।

--आईएएनएस

डीसीएच/