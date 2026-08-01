पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल पर मुख्तार अब्बास नकवी बोले- कुछ लोग सामंती अहंकार से ग्रसित

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस) । भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम मोदी के जेन जी को दिए संदेश, कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में कटौती और पंजाब कांग्रेस में कलह पर प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को गाली-गलौज करने वाला गिरोह करार दिया।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी वीडियो संदेश को लेकर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "यह सभी के लिए एक सबक और संदेश है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता है और दूसरी तरफ कुछ लोगों का सामंती अहंकार। जहां एक तरफ संवेदनशीलता होती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा अहंकार भी होता है। पीएम मोदी शुरू से ही इस तथाकथित 'गाली-गलौज करने वाले गिरोह' के निशाने पर रहे हैं। इस गिरोह ने कभी युवा, कभी किसान, कभी महिलाएं, तो कभी छात्र का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर करने की कोशिश की है, ताकि वे अपनी आपराधिक साजिशों को अंजाम दे सकें और देश की छवि व प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकें।"

कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में 200 रुपए की कटौती पर अब्बास नकवी ने कहा, "आज दुनिया एक वैश्विक संकट के दौर से गुजर रही है और चल रहे युद्धों के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित वे देश हैं, जहां कच्चे तेल का उत्पादन होता है। इसलिए जैसे-जैसे हालात बेहतर हो रहे हैं, भारत भी संवेदनशीलता और मजबूती के साथ काम कर रहा है ताकि लोगों को मुश्किलों और समस्याओं का सामना न करना पड़े।"

पंजाब कांग्रेस में कलह पर नकवी ने कहा, "कांग्रेस पार्टी के साथ समस्या यह है कि वह अभी पूरी तरह से अहंकार और घमंड में डूबी हुई है। नतीजतन, उनके घर का जो कुछ भी बचा-खुचा हिस्सा है, वह धीरे-धीरे एक घोंसले में बदल रहा है और वह घोंसला कमजोर होता जा रहा है। अपने घर को संभालने के बजाय, वे देश और दुनिया भर में व्यवधान और अराजकता पैदा कर रहे हैं।"

वंदे मातरम विवाद पर भाजपा नेता ने कहा, "वंदे मातरम पर जिसका ईमान गड़बड़ हो जाता है, उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं होता। वंदे मातरम राष्ट्र और राष्ट्रवाद की आत्मा है।"

--आईएएनएस

ओपी/वीसी