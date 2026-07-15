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पीएम मोदी के चंडीगढ़ दौरे से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, 17 जुलाई को कई मार्गों पर रहेगा डायवर्जन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 15, 2026, 02:05 PM
पीएम मोदी के चंडीगढ़ दौरे से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, 17 जुलाई को कई मार्गों पर रहेगा डायवर्जन

चंडीगढ़, 15 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को चंडीगढ़ का दौरा करेंगे। पीएम मोदी के प्रस्तावित चंडीगढ़ दौरे को देखते हुए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने लोगों से निर्धारित मार्गों पर अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की अपील की है।

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, 17 जुलाई को चंडीगढ़ बैरियर से पीईसी लाइट प्वाइंट होते हुए सेक्टर 2/3/10-11 चौक तक यातायात को वीवीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर डायवर्ट या प्रतिबंधित किया जा सकता है। आम नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे दोपहर 3 बजे तक इस मार्ग का उपयोग करने से बचें।

पुलिस ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान शहर के अन्य कुछ प्रमुख मार्गों पर भी आवश्यकता अनुसार यातायात को अस्थायी रूप से रोका या डायवर्ट किया जा सकता है।

यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए नागरिकों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है, ताकि जाम और असुविधा से बचा जा सके। साथ ही, ट्रैफिक से जुड़े ताजा अपडेट के लिए लोगों से चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर बनाए रखने को कहा गया है।

कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों, आमंत्रित व्यक्तियों और सरकारी कर्मचारियों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े करने के निर्देश दिए गए हैं।

ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता को चेतावनी दी है कि साइकिल ट्रैक, पैदल मार्ग (पैदल पथ) और नो-पार्किंग क्षेत्रों में वाहन खड़ा करने या चलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा वाहनों को टो कर हटाया जाएगा।

चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंधों और डायवर्जन के कारण होने वाली असुविधा के लिए खेद है।

बता दें कि पीएम मोदी 110 साल पुराने जालंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसका केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जीर्णोद्धार किया है। वे जालंधर और वाराणसी के बीच एक और ट्रेन सेवा की शुरुआत करेंगे।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी