पीएम मोदी का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दौरा आज, विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जिसके दौरान वे क्षेत्रीय विकास और आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई अवसंरचना, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे।

Read More

आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उ‌द्घाटन करेंगे। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत 5,640 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की क्षमता प्रति वर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने की है। उम्मीद है कि यह हवाई अड्डा पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार सृजन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा और साथ ही पूरे क्षेत्र में हवाई संपर्क को मजबूत करेगा।

यात्रा से पहले, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश साझा किया, जिसमें नए हवाई अड्डे के महत्व पर जानकारी दी- "आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया जाएगा। यह एक आधुनिक और भविष्योन्मुखी हवाई अड्डा है जो संपर्क, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही, यह परियोजना स्थिरता और ऊर्जा दक्षता के सिद्धांतों का भी पालन करती है।"

प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में एएसआईपी सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। यह आंध्र प्रदेश की पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र है, जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूरी मिली है। 460 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित इस केंद्र से प्रतिवर्ष लगभग 96 मिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन होने, उच्च कौशल रोजगार के अवसर पैदा होने और राज्य में सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए एक मजबूत सहायक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मदद मिलने की उम्मीद है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, प्रधानमंत्री मोदी कुरनूल-IV नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण हेतु ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण (4.5 गीगावाट) की आधारशिला रखेंगे। पावरग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही इस परियोजना में 5,550 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

प्रधानमंत्री मोदी कुरनूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र (आंध्र प्रदेश) के लिए 3,550 करोड़ रुपये की लागत से विकसित ट्रांसमिशन सिस्टम भाग ए और भाग बी, साथ ही अनंतपुरम (2,500 मेगावाट) और कुरनूल (1,000 मेगावाट) में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पावरग्रिड द्वारा 820 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित ट्रांसमिशन योजना का भी उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से कुरनूल और अनंतपुरम में उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा को देश भर के लाभार्थियों तक राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से पहुंचाने में सुविधा होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,880 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन प्रमुख परियोजनाओं में एनएच-365बीजी पर रेचेरला से गुरुवायगुडेम और गुरुवायगुडेम से देवरापल्ले के बीच चार लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग तथा एनएच-67 पर ताड़ीपत्री बायपास शामिल हैं। इसके अलावा, वह एनएच-565 पर पेन्चालाकोना-एरपेदु खंड के लिंगसमुद्रम में उच्च स्तरीय पुल की आधारशिला भी रखेंगे।

इन परियोजनाओं से विजयवाड़ा और अन्य शहरी केंद्रों में ट्रैफिक पर दबाव कम होने, सड़क सुरक्षा में सुधार होने, विशाखापत्तनम और हैदराबाद के बीच यात्रा का समय कम होने और क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होने की उम्मीद है।

आंध्र प्रदेश में अपने कार्यक्रमों के बाद, पीएम मोदी कर्नाटक के मैसूरु जाएंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

--आईएएनएस

एसएके/एएस